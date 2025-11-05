뉴스

쿠팡 3분기 영업이익 52% 상승한 2천억 원대…매출 12조 8천억 원 최대

▲ 쿠팡 배송 차량

쿠팡이 올해 3개 분기 연속 2천억 원대 영업이익을 거뒀습니다.

3분기 매출은 작년 동기보다 20% 성장한 12조 8천억 원대로 분기 기준 최대를 기록했습니다.

김범석 쿠팡Inc 의장은 "한국은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지닌 견고한 시장"이라며 로켓배송과 마켓플레이스에서 더 많은 상품을 선보이고 물류 자동화 속도를 높이겠다고 밝혔습니다.

미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 3분기 영업이익이 2천245억 원(1억 6천200만 달러·분기 평균 환율 1386.16원 기준)으로 지난해 같은 기간보다 51.5% 증가했다고 오늘(5일) 공시했습니다.

이는 지난 1분기(2천237억 원)와 비슷하고 2분기(2천93억 원)보다 소폭 증가한 수준입니다.

사상 최대 기록인 지난해 4분기(4천353억 원)보다는 적습니다.

3분기 영업이익률은 1.7%로, 작년 3분기(1.38%)보다 개선됐으나 올해 1분기(1.9%)보다 낮고 2분기(1.7%)와 같습니다.

매출은 20% 늘어난 12조 8천455억 원(92억 6천700만 달러)으로 분기 기준 최대입니다.

쿠팡에서 한 번이라도 제품을 구매한 고객 수를 뜻하는 '활성 고객 수'는 2천470만 명으로 1년 전보다 10% 늘었습니다.

김 의장은 앞으로 로켓배송과 마켓플레이스에서 더 많은 상품을 선보이고, 물류 분야에서 자동화 기술을 빠르게 확대하겠다고 밝혔습니다.

김 의장은 타이완 로켓배송에 대해서는 "이번 분기에도 놀라운 매출 성장을 기록했다"며 "고객 경험 전반을 최고 수준으로 구축하는 데 집중한 결과 소비자에게 의미 있는 반응을 끌어내며 높은 유입률과 유지율로 이어지고 있다"고 설명했습니다.

