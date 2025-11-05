캄보디아 거점으로 한국인 상대 온라인 투자사기…27명 송치

대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 캄보디아 현지에 거점을 두고 한국인을 상대로 100억 원대 규모 온라인 투자사기 행각을 벌인 혐의(특정경제범죄가중처벌법 위반 등)로 A 씨 등 2개 범죄단체에 속한 조직원 17명을 검찰에 구속 송치했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.



또 특정경제범죄가중처벌법 위반 등 혐의로 자금세탁책 B 씨 등 10명을 불구속 송치했습니다.



경찰에 따르면 이들은 지난해 2월부터 같은해 10월까지 캄보디아 현지 범죄 단지에서 SNS를 통해 국내 불특정 다수에게 접근, "주식 AI 프로그램에 투자하면 300~400％ 고수익을 얻을 수 있다"고 속인 뒤 사기행각에 넘어온 84명으로부터 투자금 명목으로 105억 원가량을 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다.



조사 결과 A 씨 등은 SNS로 유인한 피해자들을 가짜 홈트레이딩시스템(HTS)에 가입시킨 뒤 조작된 수익률을 보여주며 투자를 유도한 것으로 나타났습니다.



이번에 구속된 사기 범죄 조직원은 주로 20~30대 한국인 청년들로 지인 또는 텔레그램 구인 광고를 통해 캄보디아 투자리딩 사기 조직에 가담했으며, 월급에 더해 범죄로 벌어들인 수익 일부도 인센티브로 받은 것으로 드러났습니다.



또 해당 조직들은 수사망을 피하기 위해 3개월 단위로 SNS상에 올린 투자 회사명을 바꿨고, 조직원별로 시나리오 담당, 광고 담당, 자금세탁 담당 등 역할을 부여해 사기 행각을 벌인 것으로 밝혀졌습니다.



피의자들은 캄보디아 현지에서 사기 범죄를 저지르고 한국에 다시 입국해 생활하다가 수사에 나선 경찰에 차례로 검거됐습니다.



경찰은 붙잡힌 피의자들 외에도 현재 캄보디아·인도네시아에 체류 중인 한국인 공범 9명에 대해 여권 무효화 조치를 하고 인터폴 적색수배도 요청했습니다.



경찰 관계자는 "국제공조를 통해 중국인 총책 검거 및 범죄 수익금 환수에 수사력을 집중하고 있다"며 "피해자들 피해 복구에도 최선을 다할 것"이라고 밝혔습니다.