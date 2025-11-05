보스턴, '올스타 외야수' 듀란과 112억 원에 1년 재계약

▲ 보스턴 레드삭스 외야수 재런 두란

미국프로야구 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스가 외야수 재런 듀란(29)과 일찌감치 연봉 협상을 마무리했습니다.보스턴은 오늘(5일) 듀란과 775만 달러(약 112억 원)에 1년 계약을 맺었다고 밝혔습니다.듀란은 내년 시즌 400타석과 500타석, 550타석을 돌파할 때마다 2만 5천 달러의 보너스도 받습니다.2021년 빅리그에 데뷔한 듀란은 올 시즌 연봉 385만 달러와 보너스 15만 달러를 받았습니다.보스턴은 내년 시즌 듀란과 800만 달러에 재계약할 수 있는 옵션을 갖고 있었으나 새로운 계약으로 연봉 지출을 줄였습니다.듀란은 2024년 타율 0.285, 21홈런, 75타점, 34도루, OPS(출루율＋장타율) 0.834를 기록하며 올스타전에서 최우수선수(MVP)로도 뽑혔습니다.올 시즌에는 타율 0.256, 16홈런, 84타점, 24도루, OPS 0.774로 주춤했지만, 내년에도 보스턴의 외야를 책임지게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)