장애인체전 폐회…부산 13일간 스포츠 대장정 마무리

▲ 부산 전국체전 개회식 모습

지난달 31일부터 열린 제45회 전국장애인체육대회가 오늘(5일) 오후 6일간의 일정을 마무리합니다.폐회식은 사직실내체육관에서 선수단과 시민 등 2천여 명이 모인 가운데 열립니다.이날을 끝으로 부산에서 총 13일간 열린 제106회 전국체육대회와 제45회 전국장애인체육대회가 모두 끝납니다.이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단 3만 8천578명, 18개국 재외한인단체 선수단 1천544명이 참가했습니다.지난달 진행된 제106회 전국체육대회에서 부산은 52년 만에 종합 2위 성적을 거뒀고 제45회 전국장애인체육대회도 24년 만에 부산에서 열려 의미를 더했습니다.장애인체육대회에서는 장애인과 비장애인이 함께 어울리고 스포츠를 통한 화합의 메시지를 전달하며 큰 감동을 줬습니다.부산시는 이번 대회가 시민, 자원봉사자, 서포터즈의 활약으로 지역 사회 결집력이 강화되고 체육 기반 시설 개선, 선수단·관람객으로 인한 경제 활성화 등 긍정적인 영향을 이끌었다고 밝혔습니다.부산시는 이번 대회가 끝나면 내년 5월 제20회 전국장애학생체육대회와 제55회 전국소년체육대회 준비에 나섭니다.또 다음 달에는 '2025 전국(장애인)체육대회 성공개최 기념 성과보고회'와 시민감사 이벤트를 열 예정입니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)