'우리들의 발라드' 탈락자 중 추가합격자 발표···탑백귀 선택받은 주인공들은?

추가 합격자는 누구?



4일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 2라운드 추가 합격자가 공개됐다.



이날 2라운드 경연이 모두 끝난 후 탑백귀들은 "원픽 잃었어. 패자부활전 해주지 않을까"라며 아쉬움을 드러냈다.



그리고 이를 아는 것처럼 제작진은 탑백귀단에게 "안내에 따라서 투표 참여 부탁드린다"라고 말해 눈길을 끌었다.



1대 1 대결 대진운의 형평성을 보완하기 위해 추가 합격자를 선정하기로 한 것. 이에 탑백귀 150명은 탈락자 중 다시 보고 싶은 참가자 3명에게 투표하고 투표 결과 상위 득표수 순서대로 3인이 다음 라운드에 진출하게 되었다.



탑백귀 대표들도 투표에 참여하고 곧 투표 결과가 발표되었다. 뒤늦게 추가 합격 소식을 알게 된 참가자들도 기뻐했고 본인이, 그리고 자신과 경쟁한 참가자가 추가 합격자가 되길 기도했다.



이에 첫 번째 추가 합격자는 104표의 이예지, 두 번째는 100표의 정지웅이 되었다. 그리고 87표를 얻은 홍승민도 추가 합격의 기회를 얻었다.



또한 홍승민과 똑같이 87표를 얻은 이가 있어 1명이 더 추가 합격되었다. 그리고 그 주인공은 제레미가 되어 다른 탈락자들의 부러움을 자아냈다.



이에 총 17명이 2라운드를 통과해 3라운드 경연이 펼치게 되었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)