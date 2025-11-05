뉴스

'우리들의 발라드' 탈락자 중 추가합격자 발표···탑백귀 선택받은 주인공들은?

SBS 뉴스
작성 2025.11.05 07:50 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'우리들의 발라드' 탈락자 중 추가합격자 발표···탑백귀 선택받은 주인공들은?
추가 합격자는 누구?

4일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 2라운드 추가 합격자가 공개됐다.

이날 2라운드 경연이 모두 끝난 후 탑백귀들은 "원픽 잃었어. 패자부활전 해주지 않을까"라며 아쉬움을 드러냈다.

그리고 이를 아는 것처럼 제작진은 탑백귀단에게 "안내에 따라서 투표 참여 부탁드린다"라고 말해 눈길을 끌었다.

1대 1 대결 대진운의 형평성을 보완하기 위해 추가 합격자를 선정하기로 한 것. 이에 탑백귀 150명은 탈락자 중 다시 보고 싶은 참가자 3명에게 투표하고 투표 결과 상위 득표수 순서대로 3인이 다음 라운드에 진출하게 되었다.

탑백귀 대표들도 투표에 참여하고 곧 투표 결과가 발표되었다. 뒤늦게 추가 합격 소식을 알게 된 참가자들도 기뻐했고 본인이, 그리고 자신과 경쟁한 참가자가 추가 합격자가 되길 기도했다.

이에 첫 번째 추가 합격자는 104표의 이예지, 두 번째는 100표의 정지웅이 되었다. 그리고 87표를 얻은 홍승민도 추가 합격의 기회를 얻었다.

또한 홍승민과 똑같이 87표를 얻은 이가 있어 1명이 더 추가 합격되었다. 그리고 그 주인공은 제레미가 되어 다른 탈락자들의 부러움을 자아냈다.

이에 총 17명이 2라운드를 통과해 3라운드 경연이 펼치게 되었다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지