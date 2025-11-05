샌디에이고 다르빗슈, 팔꿈치 인대 수술로 2026 시즌 결장

▲ 샌디에이고 파드리스 다르빗슈 유

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 오른손 투수 다르빗슈 유(일본)가 오른쪽 팔꿈치 수술을 받아 2026 시즌을 건너뛰게 됐습니다.샌디에이고 구단은 오늘(5일) "다르빗슈가 오른쪽 팔꿈치 척골측부인대 수술을 받았다"며 "치료와 재활에 12∼15개월 정도가 걸릴 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.다르빗슈도 자신의 소셜 미디어에 "열심히 재활해서 다시 공을 편안하게 던질 수 있도록 노력하겠다"는 글을 올렸습니다.1986년생 다르빗슈는 팔꿈치 내측 인대 재건 수술을 받은 2015년에도 한 시즌을 통째로 결장한 바 있습니다.2012년 텍사스 레인저스에서 데뷔한 다르빗슈는 로스앤젤레스 다저스, 시카고 컵스를 거쳐 2021년 샌디에이고 유니폼을 입었습니다.메이저리그 통산 정규시즌 115승 93패, 평균자책점 3.65를 기록했습니다.2025 시즌에는 5승 5패, 평균자책점 5.38의 성적을 냈는데, 올해도 시즌 개막 후 3개월 동안 팔꿈치 통증으로 출전하지 못했습니다.2023년 2월 샌디에이고와 6년 계약을 맺은 다르빗슈는 MLB에서 올스타 선정 5회, 2013년 아메리칸리그 탈삼진 1위, 2020년 내셔널리그 다승왕 등의 성적을 올렸습니다.MLB 아시아 투수 최다승 기록은 박찬호(124승)가 보유하고 있으며 115승의 다르빗슈가 추격 중이고, 은퇴한 노모 히데오(일본)는 123승을 거뒀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)