신유빈, WTT 챔피언스 몽펠리에 4강 덕에 세계랭킹 12위로 상승

전영민 기자
작성 2025.11.05 07:21 조회수
▲ WTT 챔피언스 몽펠리에 경기 후 하트 그려 보이는 신유빈

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)의 세계랭킹이 12위로 오르면서 톱10 재진입 기대를 부풀렸습니다.

신유빈은 4일(현지시간) 국제탁구연맹(ITTF)이 발표한 올해 45주 차 여자부 세계랭킹이 12위로 종전 14위에서 두 계단 상승했습니다.

신유빈은 지난 주말 끝난 WTT 챔피언스 몽펠리에 대회 때 8강에서 세계 8위 천이(중국)를 4대 1로 꺾고 한국 여자 선수로는 WTT 챔피언스 사상 처음으로 4강에 올라 동메달을 수확했습니다.

챔피언스는 WTT 시리즈 중 그랜드 스매시 다음의 상위급 대회로 4강 진출자는 랭킹 포인트 350점을 받습니다.

신유빈은 350점을 보태면서 총 2천310점을 기록, 일본의 하야타 히나(2천275점)와 오도 사쓰키(2천190점)를 추월했습니다.

지난달 초 WTT 최상위급 대회인 중국 스매시 16강에서 당시 세계 4위 콰이만(중국)을 3대 2로 꺾고 한국 선수로는 처음으로 그랜드 스매시 4강에 올랐던 신유빈은 700점을 추가하면서 종전 17위에서 14위로 점프했었습니다.

올해 초 세계 9위까지 올랐던 신유빈은 4일 개막한 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 결승 진출 때 랭킹 포인트 700점을 받기 때문에 톱10 진입도 가능합니다.

또 신유빈과 함께 WTT 챔피언스 몽펠리에 4강에 올랐던 남자 간판 장우진(세아)과 주천희(삼성생명)도 세계랭킹이 나란히 상승했습니다.

장우진은 종전 21위에서 16위로 10위권에 재진입했고, 주천희는 종전 22위에서 21위로 한 계단 상승했습니다.

(사진=ITTF 홈피 캡처, 연합뉴스)
