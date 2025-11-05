LIV 골프, 2026시즌부터 72홀 4라운드 대회로 확대

▲ 2025년 인천에서 열린 LIV 골프 코리아 시상식.

LIV 골프가 2026 시즌부터 대회 라운드 수를 3라운드에서 4라운드로 확대합니다.LIV 골프는 오늘(5일) "리그 성장의 다음 단계로 나아가기 위해 2026 시즌에는 모든 대회를 72홀로 진행한다"며 "이 변경은 팬들에게 더 많은 즐거움을 제공하기 위한 LIV 골프의 글로벌 성장을 반영하는 것"이라고 발표했습니다.2022년 출범한 LIV 골프는 올해까지 매 대회를 3라운드 54홀 경기로 치러왔습니다.사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 후원하는 LIV 골프는 출범 이후 세계 랭킹 포인트를 받지 못했고, 4라운드가 아닌 3라운드 대회가 그 이유 중 하나로 지적돼왔습니다.LIV 소속 선수들은 세계 랭킹 포인트를 받지 못해 메이저 대회 출전 자격 유지에 어려움을 겪어야 했습니다.일부 선수들은 세계 랭킹 포인트 획득을 위해 DP 월드투어나 아시안 투어 대회에도 출전했다. 현재 LIV 소속 선수들은 미국프로골프(PGA) 투어 대회에는 나갈 수 없습니다.LIV 골프에서 뛰는 욘 람(스페인)은 LIV 골프를 통해 "이번 결정은 리그와 선수 모두를 위한 것"이라며 "72홀 확장은 경쟁을 강화하고, 최고 수준에서 기량을 더욱 발전시킬 기회"라고 반겼습니다.브라이슨 디섐보(미국) 역시 "모든 사람이 메이저 대회에서 세계 최고 선수들이 경쟁하는 모습을 보고 싶어 한다"며 이번 조치로 LIV 골프가 세계 랭킹 포인트를 받게 되기를 기대했습니다.LIV 골프 2026 시즌 개막전은 내년 2월 사우디아라비아에서 열립니다.LIV 골프 한국 대회는 올해 5월 처음 개최된 바 있습니다.(사진=연합뉴스)