브라질 룰라 "미국 관세 협상 교착시 트럼프와 통화하거나 방미"

▲ 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 현지시간 4일, COP30 UN 기후 정상회의를 앞두고 발언하고 있다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 미국과의 관세 협상 교착 시 도널드 트럼프 대통령에게 전화를 걸거나 자신이 미국을 직접 찾을 계획이라고 밝혔습니다.룰라 대통령은 제30차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP30) 개최(10∼21일) 장소인 북부 파라주(州) 벨렝에서 연 외신 기자회견에서 "저는 그(트럼프)의 전화번호를 알고, 그도 제 번호를 알고 있다"면서 "COP30이 끝날 때까지 협상에 진척이 없다면 제가 전화하거나 아니면 워싱턴에 갈 것"이라고 말했다고 로이터·AP통신이 보도했습니다.앞서 트럼프 대통령은 자신과 정치적 성향이 유사한 자이르 보우소나루 브라질 전 대통령에 대한 쿠데타 모의 수사와 재판을 '마녀사냥'으로 규정하면서 지난 7월 브라질에 대한 기존 10% 관세를 50%로 인상했습니다.이후 수개월간 이어진 양국 간 외교적 긴장은 9월 유엔 총회를 계기로 한 트럼프 대통령과 룰라 대통령의 조우와 전화 통화를 계기로 다소 누그러졌고, 지난달 쿠알라룸푸르에서의 정상 회담을 거쳐 현재는 실무진 간 협의를 통한 관세율 조정 분위기가 조성된 상탭니다.미국 내에서도 지난달 28일 상원이 브라질에 대한 고율 관세를 종료하는 법안을 찬성 52표, 반대 48표로 가결했습니다.룰라 대통령은 아마존 열대우림 인근 도시인 벨렝에서 내주 개막하는 COP30을 위한 만반의 준비를 갖췄다면서 "당사국들에 이제는 말보다는 행동을 촉구해 최고의 회의가 될 수 있도록 할 것"이라고 강조했습니다.기후 위기를 '사기'로 보는 트럼프 미 대통령이 처음으로 공식 대표단을 보내지 않기로 한가운데 룰라 대통령은 열대우림영구기금(Tropical Forest Forever Facility·TFFF) 승인, 화석 연료 감축 로드맵 제안, 유엔 연계 환경이사회 권한 강화 등을 의제로 다룰 예정이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)