뉴스

현대건설, '김희진 더비' 승리…단독 선두 도약

이성훈 기자
작성 2025.11.05 07:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
프로배구 여자부 현대건설이 IBK 기업은행을 완파하고 단독 선두로 뛰어올랐습니다.

올 시즌 현대건설 유니폼을 입은 김희진 선수가 친정팀을 상대로 맹활약을 펼쳤습니다.

15년 전, IBK의 창단 멤버로 입단해 '간판스타'로 활약했지만 지난 시즌 뒤 '전력 외 선수'로 분류돼 현대건설로 옮긴 김희진 선수, 친정팀과 첫 맞대결 1세트에 건재함을 과시했습니다.

공격 성공률 80%를 기록하며 서브 득점 포함 5점을 올려 기선을 제압했습니다.

2세트에는 양효진과 외국인 콤비 카리와 야쿠치가 맹공을 퍼부었고, 3세트에는 매치 포인트에서 한 점 차 추격을 허용했는데 정지윤의 스파이크로 승부를 끝냈습니다.

3대 0 완승으로 3승 1패, 승점 9점을 기록한 현대건설이 선두로 올라섰고, IBK는 3연패에 빠져 최하위에 머물렀습니다.

---

남자부에선 KB손해보험이 21점을 올린 비예나의 활약 속에 우리카드를 3대 1로 누르고 3연승을 달려 선두로 올라섰습니다.

---

프로농구에선 SK가 2연패에서 탈출했습니다.

종아리 부상 때문에 3경기를 쉬었다 돌아온 자밀 워니가 17점을 몰아넣었고, 오재현이 3점 슛 3개 포함 15점을 올려 KCC를 76대 68로 눌렀습니다.

SK는 공동 7위에 올랐고, 5위 KCC는 3연패에 빠졌습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지