1. "AI 고속도로 낸다…하루 늦으면 한 세대 뒤처져"



이재명 대통령이 내년도 예산안에 대한 국회 시정연설에서 산업화 시대 때 고속도로를 낸 것처럼 AI 고속도로를 내겠다고 말했습니다. 인공지능 시대엔 하루가 늦으면 한 세대가 뒤처진다면서 국가 역량을 결집해야 한다고 강조했습니다.



2. '핵잠 약속 이행' 재확인…"주한미군 유연성 필요"



헤그세스 미국 국방장관이 이재명 대통령을 예방하고 한국의 핵잠수함 확보를 적극 지원하겠다고 밝혔습니다. 헤그세스 장관은 아태 지역 비상사태에 대처하기 위해 주한미군의 전략적 유연성이 필요하다고 언급했습니다.



3. '판도라 폰' 속 의문의 남성…"건진법사 첫 소개"



김건희 특검팀이 건진법사 법당에서 확보한 김 여사의 휴대전화에서 김 여사가 한 남성과 주고받은 메시지 수백 개를 발견했습니다. 특검팀은 이 남성이 김 여사와 건진법사를 처음 연결해준 새로운 핵심 인물로 판단하고 있습니다.



4. KT, 전 가입자 유심 무상 교체…피해 지역 먼저



KT가 해킹 피해 후속 대책으로 모든 가입자에 대해 유심 무상 교체를 진행하기로 했습니다. 오늘(5일)부터 해킹 피해가 집중된 지역에서 우선 교체가 시작되고 이후 전국으로 확대됩니다.

