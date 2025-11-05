보이스피싱 가담 배우 지망생, 국민참여재판서 징역형 집유

▲ 서울동부지방법원

보이스피싱 조직원이 돼 1억 원이 넘는 돈을 가로챈 20대가 국민참여재판에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.서울동부지법 형사합의15부(김양훈 부장판사)는 어제(4일) 통신사기피해환급법 위반 혐의로 기소된 A(25) 씨의 국민참여재판을 열고 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.A 씨는 지난해 7월 보이스피싱 조직에 가입해 피해자 7명에게 1억1천여만 원의 피해금을 수거하고 이를 조직에 넘긴 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.검찰은 A 씨가 피해자들에게 저금리 서민 대출이나 대환 대출을 권유하면서 현금을 받은 후 테더 코인 등 가상자산으로 바꿔 보이스피싱 조직의 계좌로 입금했다고 봤습니다.A 씨 변호인은 그가 병역을 마치고 제대한 후 연예 기획사에 합격한 배우 지망생이었으나, 아르바이트인 줄 알고 보이스피싱 조직에 가입했다고 변론했습니다.또 "보이스피싱 현금 수거책, 송금책, 환전책 등은 자신이 어디에 관여돼있는지 모르는 경우가 많다"며 "피고인은 자신이 수거책인지 모른 채 아르바이트를 시작했다"고 주장했습니다.이에 검찰과 A 씨 측은 보이스피싱 범죄 행위에 미필적 고의가 있었는지 여부를 놓고 공방을 벌였습니다.검찰은 A 씨가 보이스피싱 범죄에 가담했다는 정황을 알면서도 고액을 벌기 위해 이를 외면했으며, 이는 미필적 고의에 해당한다고 주장했습니다.그러면서 A 씨의 범행으로 인해 피해자들의 삶이 무너지고 있고, 보이스피싱 범죄가 사회에 큰 피해를 안기고 있다며 재판부에 징역 3년 6개월을 선고해달라고 구형했습니다.이에 맞서 변호인은 A 씨가 대환대출 관련 기망(속임·사기) 행위에 가담하고 있다는 사실을 몰랐으며, 현금을 받은 것 역시 고의가 없었다고 주장했습니다.A 씨는 최후진술에서 "피해자들에게 죄송하고, 무지로 인해 사건에 휘말린 제가 너무 부끄럽다"며 "기회를 주신다면 좋은 연기자가 되겠다는 꿈을 포기하지 않고 이뤄보고 싶다"며 울먹였습니다.재판에 참여한 배심원 8명은 만장일치로 형량은 징역 1년 6개월을 택하면서도 집행유예에 찬성한다는 의견을 냈습니다.재판부는 배심원 평결을 참고해 "보이스피싱이 피해자들에게 회복하기 어려운 손해를 끼치고 우리 사회에 미치는 폐해도 심각하다"며 "피고인의 범행 가담 정도와 피해 규모 등을 종합적으로 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)