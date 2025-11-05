카르텔 폭력 심화에 성난 멕시코 주민들…연일 거센 시위

▲ 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령

멕시코 미초아칸주(州) 주민들이 청부 살인·마약 밀매 카르텔 차단을 위한 특단의 대책을 정부에 요구하며 연일 거센 시위를 벌이고 있습니다.현지시간으로 4일 멕시코 정부와 미초아칸 검찰 소셜미디어 등에 따르면 전날 미초아칸 중심도시(주도)인 모렐리아를 비롯해, 지타쿠아로, 아파칭간, 우루아판 등지에서는 치안 강화 대책을 촉구하는 주민들의 거리 행진이 이어졌습니다.우루아판은 지난 1일 카르텔 폭력에 강경 대응을 천명해 온 현직 시장이 총격받고 숨진 곳입니다.검찰 조사 결과 총격범은 10대 소년으로, 이 지역에서 주로 활동하는 갱단원의 지시를 받고 범행한 것으로 드러났습니다.일부 시민들은 주 정부 청사와 시청사에 난입해 내부를 어지럽히고 기물을 부수기도 했습니다.아파칭간에서는 전날 밤 복면을 쓴 수십명이 시청에 불을 지르며 이곳저곳을 훼손했다고 현지 당국은 밝혔습니다.또 시청사 메인 발코니에는 한때 여당 소속 판니 아레올라 아파칭간 시장 사퇴를 촉구하는 문구를 담은 현수막이 내걸리기도 했습니다.아레올라 시장은 지난달 27일 지역 박람회를 주관했는데, 이 행사에서 한 그룹이 마약 밀매 조직을 미화하는 노래를 시장 앞에서 불러 논란을 일으켰다고 현지 일간 레포르마는 전했습니다.아파칭간에서는 폭력 집단의 각종 갈취 행위를 지속해 고발해 온 라임 재배 농가 리더 베르나르도 브라보가 지난 달 갱단원에 의해 암살되는 사건이 벌어지기도 했습니다.심상치 않은 주민들 움직임에 연방 정부는 미초아칸 지역에 국가방위대원을 포함한 합동 부대를 파견하겠다고 밝혔습니다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 아침 정례 기자회견에서 "국가방위대는 주 경찰 및 지방검찰청과 함께 살인과 갈취 범죄에 초점을 맞춘 활동을 개시할 것"이라며 "지역사회 원로, 종교단체, 농민단체 등 의견을 경청하는 한편 연방 내각 주재 안전 협의체를 운영할 계획"이라고 말했습니다.멕시코 정상은 '미초아칸 평화와 정의'라고 이름 붙인 이 프로젝트의 방향성에 대해 "힘으로 평화를 강요하는 게 아니라 공동체를 함께 돌보며 존엄성과 희망을 가지고 미초아칸을 되찾을 수 있음을 보여 주기 위한 것"이라고 부연했습니다.셰인바움 대통령은 공교육 시스템 개선, 복지 강화, 일자리 제공 등 마약범죄로의 유인책 차단에 방점을 두는 온건한 치안 정책을 고수하고 있습니다.이에 대해 야당과 범죄 피해자 단체를 중심으로는 카르텔 영향력을 직접적으로 억제할 수 있는 더 강경한 입장을 정부에 촉구하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)