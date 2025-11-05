중국 무비자 내년까지 연장…관광객 유치 사활

<앵커>



중국이 우리나라와 일본을 대상으로 시행하고 있는 무비자 방문 정책을 내년 말까지 1년 더 연장하기로 했습니다. APEC 정상회의를 계기로 논의된 한중간 교류 확대에도 영향을 줄 전망입니다.



중국 전통 공예 체험과 음식, 문화재와 자연 절경 등 중국 관광의 장점을 관영매체가 나서 홍보합니다.



[CCTV 보도 (올해 9월 21일) : 국가출입국관리국 통계에 따르면 올해 8월까지 무비자로 중국을 방문한 외국인 관광객이 52.1% 늘었습니다.]



무비자 정책의 관광객 유치 효과를 확인한 중국이 정책 확대에 나섰습니다.



중국 외교부는 우리나라와 일본을 비롯한 아시아와 유럽 46개 국가에 대해 올해 말 종료되는 무비자 정책을 내년 말까지 연장하기로 했습니다.



대상국도 확대해 스웨덴도 무비자 대상에 포함했습니다.



이들 국가 국민은 관광, 비즈니스 목적으로 입국할 경우 최장 30일 동안 비자 없이 중국에 머물 수 있습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 높은 수준의 개방을 확대하며, 국경을 넘는 여행을 지속적으로 촉진하기 위해, 프랑스와 다른 국가들에 대해 비자 면제 정책을 2026년 12월 31일까지 연장하기로 했습니다.]



한국은 지난해 11월부터 무비자가 적용됐는데, 2023년 연간 107만 명이던 중국 방문객이 지난해 2배 이상 늘었고, 올해는 단 8개월 만에 200만 명에 육박했습니다.



건설 경기 침체와 소비 위축 등 내수 침체를 겪고 있는 중국은 관광객 유치를 통한 내수 촉진을 기대하고 있습니다.



또, 지난주 한중 정상회담을 통해 양국이 의견을 모은 민간 교류 활성화에도 무비자 확대 정책이 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.



