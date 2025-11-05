뉴스

'해임 조합장' 흉기에 3명 부상…시민들이 제압

김태원 기자
작성 2025.11.05 00:50
<앵커>

재개발 조합장에서 해임된 60대 남성이 조합 사무실을 찾아가 흉기 난동을 벌였습니다. 조합 관계자 3명이 다쳤는데 주변에 있던 시민들이 가해 남성을 제압하면서 더 큰 피해를 막을 수 있었습니다.

김태원 기자의 보도입니다.

<기자>

서울 강동구의 한 오피스텔 주차장.

황토색 외투를 입고 여성을 덮친 남성을 정장 차림의 한 시민이 제압합니다.

어제(4일) 오전 10시 20분쯤 60대 남성 A 씨가 흉기 난동을 벌여 남성 한 명과 여성 2명이 다쳤습니다.

남성은 이 건물 2층에 있는 재개발조합 사무실에서 조합 직원 등 3명에게 흉기를 휘둘렀습니다.

이후 피해 여성 1명이 도망치자 흉기를 든 채 여성을 쫓아갔습니다.

건물 밖으로 도망쳐 나온 여성을 향해 흉기를 또 휘두르려던 A 씨를 제압한 건 주변을 지나가던 B 씨였습니다.

[B 씨/흉기난동범 제압 이웃 주민 : 아주머니 뒤쪽에서 어떤 남자가 칼을 들고 성큼성큼 이렇게 다가와서 직관적으로, 그 남자분을 넘어뜨린 거죠. 그냥 바로 그렇게 몸이 움직였던 것 같아요.]

B 씨와 또 다른 시민 2명의 도움으로 A 씨는 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.

흉기에 찔린 피해자들은 병원으로 옮겨졌는데 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

범행을 저지른 A 씨는 재개발조합의 전 조합장으로, 자신의 범죄 혐의로 조합장에서 해임되는 과정에서 현 조합 구성원들과 갈등을 빚어왔던 것으로 전해졌습니다.

[이웃 주민 : 어제도 다투고 갔대. 어제도 싸우고 나갔대.]

정확한 범행 동기를 조사하고 있는 경찰은 살인미수 혐의로 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.

(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김준희, 화면제공 : 서울 강동소방서)
