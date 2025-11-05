중국 산업용로봇 생산 3분기에 이미 지난해 수준 추월

중국의 올해 1∼3분기 산업용 로봇 생산량이 이미 지난해 전체 수준을 추월한 것으로 전해졌습니다.



홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트는 최근 중국 공식 통계를 인용해 이 기간 산업용 로봇 생산이 전년 대비 29.8% 늘어난 59만 5천대를 기록해, 지난해 전체 생산량을 넘었다고 보도했습니다.



중국에선 자동차·전자제품· 신에너지 분야 등 주요 산업이 자동화에 속도를 내면서 산업용 로봇 생산이 빠르게 증가하고 있습니다.



세관 자료를 보면 1∼9월 중국의 산업용 로봇 수출이 전년 동기 대비 54.9% 급증할 정도로 해외 수요도 강합니다.



중국 기업들은 산업용 로봇뿐만 아니라 일상생활에서 쓰이는 서비스 로봇 보급 노력도 강화하고 있으며 이들 로봇의 1∼9월 생산량은 전년 동기 대비 16.3% 늘었습니다.



중국에서는 고령화 추세 속에 서비스 로봇이 향후 노인 돌봄을 위한 해법이 될 수 있다는 기대도 나옵니다.



중국전자정보산업발전연구원의 천루핑은 중국중앙(CC)TV 인터뷰에서 노인 돌봄용 로봇과 관련, 3∼5년 안에 기본 모델이 더 저렴해지고 실용성이 강화될 것이라면서 평균적인 가정에서는 2030년쯤 사용이 더 확대될 것이라고 봤습니다.



이어 중국이 세계 최대의 로봇 생산국이자 사용국이라면서 세계 로봇 시장 규모가 2029년까지 4천억 달러(약 575조 원)를 넘어설 것으로 추정했습니다.



이 보고서는 올해 중국의 '체화(임바디드) 지능 복합 로봇' 시장 규모가 20억 위안(약 4천억 원)에 이르고 2030년까지 공업 및 창고·물류 부문에서 이 로봇의 시장 규모가 100억 위안(약 2조 원)을 넘을 수 있다고 전망하기도 했습니다.