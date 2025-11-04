태풍 갈매기 필리핀 중부 강타…홍수·강풍에 최소 26명 사망

▲현지시간 4일 필리핀 중부에 태풍 '갈매기'가 강타했다.

태풍 '갈매기'가 현지시간으로 4일 필리핀 중부를 강타해 최소 26명이 사망하고 40만 명 가까이가 이재민이 됐습니다.필리핀 민방위 당국에 따르면 이날 지속 풍속 시속 130㎞, 최대 풍속 시속 180㎞의 강풍을 동반한 갈매기가 세부주 등 필리핀 중부에 상륙했습니다.세부시 일대에 24시간 동안 183㎜의 폭우가 쏟아지면서 곳곳에서 홍수가 발생해 세부주에서만 21명이 사망하는 등 갈매기로 지금까지 26명이 숨진 것으로 확인됐다고 민방위 당국이 AFP 통신에 전했습니다.민방위 관계자는 "확보한 정보에 따르면 대부분은 익사로 사망했다"고 말했습니다.세부주와 가까운 보홀주에서는 한 남성이 강풍으로 쓰러진 나무에 깔려 사망했습니다.이들 지역에서는 홍수로 여러 마을이 잠기고 수많은 주민이 고립돼 피해 규모가 더욱 늘어날 것으로 우려됩니다.세부시 주민 돈 델 로사리오(28)는 "물이 너무 빨리 불어났다. 새벽 4시쯤에는 이미 통제할 수 없을 정도였고 사람들은 (집에서) 나올 수 없었다"면서 "28년 동안 여기 살았는데 이번 일은 지금까지 겪은 것 중 단연코 최악"이라고 AFP에 밝혔습니다.그웬돌린 팡 필리핀 적십자사 사무총장은 AP 통신에 "건물 지붕과 집에서 구조를 요청하는 사람의 신고를 무척 많이 받았지만 (구조가) 불가능하다"면서 "잔해가 너무 많고 차들이 떠다니는 것도 보여서 홍수가 가라앉을 때까지 기다려야 한다"고 말했습니다.이런 가운데 이날 갈매기 피해 구호·복구 작업을 돕기 위해 현장으로 이동하던 필리핀 공군 소속 슈퍼휴이 헬기가 남부 민다나오섬 아구산델수르주에 추락, 헬기에 탄 공군 요원 최소 5명이 사망했다고 AP가 전했습니다.기상 당국은 향후 24시간 안에 저지대나 해안 지역에서 최대 3m 이상에 달하는 폭풍해일이 발생해 생명을 위협할 수 있다고 경고했습니다.이날 태풍 접근을 앞두고 당국은 주민 약 38만 7천여 명을 대피시켰습니다.필리핀 민간항공국에 따르면 이날 태풍으로 300여 편의 항공편 운항이 취소됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)