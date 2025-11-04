네덜란드, 3500년 역사 약탈 문화재 이집트에 무상 반환

▲ 네덜란드가 돌려줄 예정인 3500년 전 고대 이집트 유물

네덜란드 정부가 이집트에서 약탈된 고대 중요 문화재를 이집트에 대가 없이 반환하기로 했습니다.현지 시간으로 4일(이하 현지 시간) 더치뉴스 등 현지 언론에 따르면, 딕 스호프 네덜란드 총리는 지난 2일 이집트 카이로를 방문해 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 만난 직후 3500년 전 제작된 고대 이집트 유물을 돌려주기로 했다고 발표했습니다.이 유물은 공격적인 군사 정벌 등을 통해 대제국으로서의 기틀을 다져 '이집트의 나폴레옹'이라는 수식어가 붙은 투트모세 3세 시절 고위 관리의 얼굴을 묘사한 석상으로 아랍권의 민주화 운동인 '아랍의 봄' 혼란기인 2011∼2012년 사이 자취를 감췄습니다.이 유물은 헤아릴 수 없을 정도의 큰 가치를 지닌 것으로 평가받고 있습니다.이 석상은 2022년 네덜란드 동부 마스트리흐트에서 열린 전시회에서 다시 모습을 드러냈는데 이를 거래하려던 중개인은 이 석상이 이집트에서 불법으로 반출됐다는 사실이 확인되자 소유권을 포기했다고 합니다.스호프 총리는 반환이 대가 없이 이뤄지는 것임을 강조하면서 "이번 조치는 상징적인 행위로, 엘시시 대통령이 크게 기뻐했다"고 밝혔습니다.그는 "엘시시 대통령이 이런 (약탈)문화재를 회수하고, 불법 거래에 맞서는 것이 얼마나 중요한지를 역설했다"고 덧붙였습니다.네덜란드 문화부는 올해 말까지 네덜란드 주재 이집트 대사에게 이 유물을 인계할 방침입니다.(사진=네덜란드 정보·문화유산조사청(Information and Heritage Inspectorate)제공, 연합뉴스)