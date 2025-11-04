국회의원들 집 5채 중 1채는 '강남'…"일부 갭투자 정황"

<앵커>



국회의원들이 보유한 주택 5채 중 1채가 서울 강남 지역에 있다는 분석이 나왔습니다. 다주택자도 전체의 20%를 넘고, 또 일부는 임대를 낀 채 주택을 소유하는 '갭투자'로 의심되는 정황도 있었습니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



서울 마포구 상암동의 한 빌딩.



민주당 박정 의원이 보유했다고 신고한 건물로 공시가가 378억 원에 달합니다.



국민의힘 박덕흠 의원이 보유한 서울 강남 삼성동의 203㎡ 아파트는 공시가가 56억 7천200만 원입니다.



경제정의실천시민연합이 부동산 재산 상위 1, 2위로 꼽은 의원들입니다.



경실련이 22대 국회의원 299명이 본인 또는 배우자 명의로 보유했다고 신고한 부동산을 전수 분석한 결과, 보유 주택 299채 가운데 61채가 강남 4구에 집중된 것으로 나타났습니다.



5채 가운데 1채꼴입니다.



정당별로는 민주당 20명, 국민의힘 36명, 개혁신당과 조국혁신당이 각 1명이 강남 4구에 주택을 보유했습니다.



이 가운데 16명은 해당 주택에 거주하지 않고, 전세로 임대한 것으로 나타났습니다.



경실련은 세입자를 낀 투자 방식, 이른바 '갭투자'로 볼 소지가 높다고 지적했습니다.



[서휘원/경실련 정치입법팀장 : 서울 주택을 임대하고 외부에 거주하는 경우에는 실거주 목적이 아니라 시세 차익 기대의 목적으로 가지고 있을 가능성이 크기 때문입니다.]



국회의원 평균 부동산 재산은 약 19억 5천만 원으로, 일반 국민 평균의 4.7배에 달했고, 국회의원의 20.4%가 주택을 2채 이상 보유한 다주택자라고 경실련은 밝혔습니다.



[정지웅/경실련 시민입법위원장 : 내로남불 논란을 피할 수가 없고 정책 신뢰도 또한 역시 심각하게 훼손이 된다고 할 것입니다.]



경실련은 또, 1급 이상 고위 공직자에 대해선 '실거주 1주택'을 제외한 토지·건물 보유와 매매를 금지하라고 촉구했습니다.



