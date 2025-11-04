프랑스, 쉬인·알리·테무 미성년 보호 위반 수사

프랑스 사법 당국이 성인용 인형을 판매한 쉬인을 비롯해 알리익스프레스, 테무 등 중국 전자상거래 플랫폼과 미국 플랫폼 위시에 대해 미성년자 보호 위반 혐의로 수사에 착수했습니다.



파리 검찰청은 현지 시간 3일 공정경쟁국(DGCCRF)의 의뢰로 이들 업체 4곳에 대한 수사를 개시한다고 밝혔다고 일간 르몽드가 전했습니다.



수사는 미성년자 보호국에 맡겨졌습니다.



쉬인은 최근 프랑스에서 어린이를 연상시키는 성인용 인형을 판매한 것으로 드러나 논란을 샀습니다.



공정경쟁국은 알리익스프레스에서도 "아동 포르노 성격을 띤 인형이 판매되고 있음을 확인했다"고 밝혔습니다.



또, 테무, 위시에선 여러 '포르노그래피 콘텐츠'가 유통되고 있으며 미성년자의 접근을 차단하기 위한 어떤 필터링 조치도 없었다는 게 당국의 설명입니다.



이 경우 3년 이하의 징역형과 7만 5천 유로의 벌금이 선고될 수 있습니다.



쉬인이나 알리익스프레스는 신고가 들어가자마자 문제가 된 성인 인형과 관련된 모든 광고와 이미지를 삭제했습니다.



롤랑 레스퀴르 프랑스 경제장관은 BFM TV에서 "이런 행위가 반복되면 쉬인 플랫폼의 프랑스 시장 접근을 금지하도록 요청할 것"이라고 경고했습니다.



쉬인 관계자는 15일 이내에 프랑스 하원 조사위원회의 청문회에 출석해야 합니다.



쉬인 프랑스의 캉탱 뤼파 대변인은 RMC 방송에서 "이번 일은 심각하고 용납할 수 없다. 이에 상응하는 조처를 했으며 신속히 대응했다"면서도 "쉬인은 중개자일 뿐"이라고 말했습니다.



이어 "재발 방지를 위한 안전장치를 마련하고 이 문제에 대해 사법 당국과 완전히 투명하게 협력할 것"이라고 강조했습니다.



쉬인 측은 당국이 요청할 경우 성인 인형 구매자 신원 확인에 대해서도 협조할 뜻을 밝혔습니다.



쉬인은 현지시간 5일 파리 도심의 BHV 백화점에 첫 상설 의류 매장을 열 예정입니다.



쉬인의 영업 방식에 더해 이번 성인 인형 사건까지 터지면서 BHV 백화점 앞에서는 항의 시위가 벌어졌습니다.



BHV 백화점을 소유한 소시에테데그랑마가쟁(SGM)의 프레데리크 메를랭 회장은 쉬인 플랫폼의 성인 인형 판매에 대해 부적절하고 용납할 수 없다면서도 쉬인과 파트너십은 적극 옹호했습니다.



그는 "원칙은 분명하다. 쉬인이 BHV를 위해 직접 디자인하고 생산한 의류와 상품만 매장에서 판매될 것"이라며 "쉬인의 전자상거래 플랫폼에서 나온 제품은 전혀 포함되지 않는다"고 강조했습니다.



(사진=게티이미지코리아)