류현철 산안본부장 "노동자 위험해지면 기업도 위태로워야 마땅"

▲ 류현철 산안본부장

차관급으로 격상된 고용노동부 초대 산업안전보건본부장에 임명된 류현철 신임 본부장이 오늘(4일) 취임사에서 "노동자가 위험해지면 기업도 마땅히 위태로워야 한다"고 말했습니다.류 본부장은 오늘 정부세종청사에서 열린 취임식에서 "안전에 투자하는 것이 기업의 경쟁력이 될 수 있도록 해야 한다"면서 이같이 말했습니다.류 신임 본부장은 "사회적으로 높아진 안전과 권리에 대한 인식이 산업안전보건본부장의 자리를 격상시켰다고 생각한다"면서 "일하는 사람들의 안전과 건강, 그리고 존엄을 최우선 가치로 삼아야 한다"고 강조했습니다.류 본부장은 "애초 노동자에게 있어 위험과 기업의 위험 개념은 맥락이 다를 수 있다"며 "노동자의 위험은 신체와 정신상의 온전성 훼손이고, 기업의 위험은 생산 과정의 지체나 지연에서 오는 이윤 손실 가능성"이라고 설명했습니다.류 본부장은 "옳고 그름의 영역이 아닌 단지 존재의 근원적 차이지만, 문제는 노동자와 기업의 위험 간극이 벌어지는 것"이라며 "사회적 개입이 없다면 이런 간극은 줄어들지 않는다"고 지적했습니다.특히 "권력 없는 노동자들은 더욱 위험에 노출된다"면서 "그렇기에 산업안전보건본부가 노동자들의 안전할 권리, 건강할 권리에 대한 '배타적 옹호' 기관으로 상징이 되기를 기대한다"고 강조했습니다.류 본부장은 직업환경의학 전문의 출신으로 대한직업환경의학회 이사와 일환경건강센터 이사장을 역임했습니다.(사진=연합뉴스)