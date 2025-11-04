뉴스

KT 김영섭 대표, 해킹 사태 책임지고 연임 포기

박현석 기자
작성 2025.11.04 18:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
KT 김영섭 대표, 해킹 사태 책임지고 연임 포기
▲ 김영섭 KT 대표이사가 10월 29일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 과학기술정보통신부 등에 대한 종합감사에서 질의에 답하고 있다.

김영섭 KT 대표가 해킹 사태에 대한 책임을 지고 연임 포기 의사를 밝혔습니다.

KT에 따르면 김 대표는 차기 대표이사 공개 모집에 참여하지 않는다고 오늘(4일) 열린 이사회에서 밝혔습니다.

김 대표는 지난 10월 열린 국회 국정감사에서 "경영 전반의 총체적 책임을 지는 최고경영자로서 이번 KT 사고에 따른 개인정보 유출 및 소액결제 피해 발생에 대한 합당한 책임을 지는 것이 마땅하다"고 언급했습니다.

김 대표는 당초 연임에 도전할 것이라는 전망이 우세했지만, 무단 소액결제와 해킹 사태에 대한 책임을 지고 내년 3월까지인 현 임기만 채우게 됐습니다.

KT 이사회는 오늘 회의를 열어 차기 대표이사 선임 절차에 공식 착수했습니다.

대표이사 후보군 구성 방안을 논의했고, 올해 안으로 대표이사 후보 1인 선정을 마무리할 계획입니다.

KT 이사후보추천위원회는 정관에 따라 KT 사외이사 전원인 8인으로 구성됩니다.

이사후보추천위원회는 외부 전문기관 추천, 공개 모집, 주주 추천, 관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성할 예정입니다.

공개 모집은 내일부터 오는 16일까지 진행되며, 세부 내용은 KT 홈페이지에 공개됩니다.

사내·외 후보군 중 서류 및 면접 평가를 거쳐 최종 후보가 선정됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지