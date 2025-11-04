추수감사절 대목인데…미국 항공 대란에 여행업계 셧다운 해결 촉구

미국 여행업계가 최대 여행 성수기인 추수감사절 연휴를 앞두고 관광객 감소를 우려하며 의회에 정부 일시적 업무 정지(셧다운)를 조속히 끝내달라고 촉구했습니다.



월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국여행협회(U.S. Travel Association)는 상하원 양당 대표에게 서한을 보내 "미 국민들은 성수기 연휴 기간 연방정부가 완벽하게 작동하길 기대한다"며 이같이 호소했습니다.



그러면서 "의회는 바로 (기존 예산 지출 수준과 동일한) 임시예산안을 통과시켜야 한다"고도 촉구했습니다.



서한에는 호텔·리조트, 카지노 등 약 500개 업체가 서명했습니다.



대다수는 소규모 업체지만 MGM리조트 인터내셔널, 힐튼, 라스베이거스 컨벤션·관광청(LVCVA) 등 대형 업체들도 이름을 올렸습니다.



미국의 추수감사절은 11월 넷째주 목요일이지만 대체로 다음 날인 금요일까지 쉬는 경우가 많아 4일간의 연휴가 이어집니다.



올해는 오는 27일부터 연휴가 시작됩니다.



이 기간 여행, 가족 모임 등이 겹쳐 육로부터 하늘길까지 교통이 혼잡해 집니다.



하지만 올해는 셧다운이 한 달을 넘어가면서 특히 항공 운항 전반에 큰 차질이 빚어지고 있습니다.



미국 내 현재 근무하는 항공 관제사 1만 3천 명은 필수 근무 인력으로 분류돼 무급으로 일하는 상황입니다.



관제사들이 결근이나 휴가를 가는 경우도 잦아지며 주요 공항의 항공편 지연·결항도 잇따르고 있습니다.



숀 더피 미 교통부 장관은 CNBC 인터뷰에서 현재 항공 운송 상황에 대해 "상당한 지연이 빚어지고 있다"며 "(항공관제 시스템의) 리스크가 현저히 커졌다"고 지적하기도 했습니다.



지난주엔 주요 항공사 최고경영자(CEO)들이 J.D. 밴스 부통령을 만났으며 상원에 임시예산안을 통과시켜달라고 촉구했습니다.



백악관도 추수감사절 연휴 기간 큰 불편을 초래하지 않으려면 셧다운을 끝내야 한다며 임시예산안 처리에 반대하는 민주당을 압박했습니다.



테일러 로저스 백악관 대변인은 "전국의 가족들은 방해받지 않고 연휴를 보낼 자격이 있다"며 "이는 민주당이 예산안을 통과시킬 때만 가능하다"고 주장했습니다.