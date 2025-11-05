과연 정청래 단독 급발진?…대통령 정말 몰랐나 [스프]

(아래 내용은 11월 4일 방송을 바탕으로 정리했습니다.)마음 둘 곳 없는 중도층을 위한 중도층이 사랑하는 방송 [정치컨설팅 스토브리그]입니다. 오늘도 화요일 오후 5시에 찐생방송으로 찾아왔습니다. 저는 SBS의 정유미 기자고요. 오늘도 변함없이 윤태곤 실장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.안녕하세요.곤#뉴스 들어갈까요?네.윤 실장님 시선으로 바로 곤#뉴스 살펴 보겠습니다. 첫 번째 APEC 얘기부터 할게요. 지난 주 APEC 주간, 그다음에 여러 굵직한 회담들이 있었는데 윤 실장님 그 이후에 처음 뵙는 거니까 총평부터 들어볼게요.잘했죠.잘했다.여러 면에서 잘된 것 같습니다. 첫 번째로 작년 12월 비상계엄부터 해서 대통령 탄핵하고 조기 대선, 몇 달 동안 제가 알기로 실질적 준비를 잘 못 했어요. 맡을 사람이 있어야 되는데미리하고 있을 순 없으니까그렇죠. 숙소라든지 교통이라든지 이런 걱정이 많았는데 아주 매끄럽게 잘 진행이 됐고 뭐 탈한 게 없지 않습니까? 지금까지.전반적인 행사가두 번째는 우리 입장에서, 국제적인 입장에서 볼 때 (먼저) 국제적 입장에서 볼 때 미중 정상회담에 대해서 관심이 되게 높았잖아요. 어찌됐건 봉합이라고 그래야 되나 갈등 수위를 낮췄다.휴전이라고 많이 표현하더라고요.제가 어느 칼럼에서 썼는데 21개국의 많은 사람들이 안도의 한숨을 내쉬면서 돌아갔을 것 같다, 자국으로.그렇죠.그다음 우리 입장에서 보자면 물론 관세협상이나 핵잠수함 승인의 실질적 결과는 한참 뒤에 나오겠죠. 또 관세협상 같은 경우에는 트럼프 대통령이 워낙에어떻게 또 뒤집을지?그렇죠. 모르니까약간의 불안은 있는 상황.전반적인 한미 정상회담도 무난하게 진행이 됐고, 그리고 핵잠수함 같은 경우 헤그세스 국방장관까지도 확인하는 이야기를 계속하고 있지 않습니까? 그 부분도 잘 됐고 아주 정치적으로 보자면 이 핵잠수함 이슈 같은 경우에는 보수와 진보를 양쪽을 끌어당길 수 있는 이슈예요. 보수 입장에서는 핵무기, 핵무기는 아니지만 핵추진 잠수함이지만 중국한테도 할 말하고 이재명 그렇게 안 봤는데, 이렇게 되는 거고. 또 진보 입장에서도 오히려 우리가 더 국방에 대해서 진심이고 이전 정부보다 낫다 이런 분위기가 올라오는 게 있는 거죠. 그리고 한중 정상회담, 한일 정상회담 다 무난했고. 제가 다른 칼럼에도 썼는데 한중 정상회담 마치고 친교 시간에 샤오미 스마트폰을 선물 받았잖아요. 이 대통령이 시진핑 주석으로부터.시 주석이 선물했죠.웃으면서 "통신 보안 됩니까?" 약간 위태롭다면 위태로운데거기서 시 주석이 안 받아주면 약간 분위기가 묘해질 수 있잖아요.그렇죠. 시 주석이 그걸 "백도어 있는 지 찾아보세요" 웃으면서 받아친 게 사실 제가 지금까지 봐온 바로는 동아시아에서는 그런 식의 이런 티키타카가 잘 없어요. 영국, 프랑스 이런 쪽 사람들끼리는 있었는데 상당히 괜찮았다. 분위기가 화기애애했고 사실 우리가 핵잠수함 이야기를 하면서 중국 측에서 되게 이상하게 나오면 어떡하나.걱정했죠.그 부분이 해결된 게 정치적으로 그렇고 또 하나로는 뭐니 뭐니 해도 이번 스타 젠슨 황이지 않습니까? 깐부치킨, 테슬라,깐부치킨 사장님 너무 좋겠어요.빙그레 바나나맛 우유, 이 사람이 한국의 브랜드를 소개하는 것만 해도 김밥, 르세라핌, 페이커, 이건희 회장님의 편지용산 전자상가도.그렇죠. 용산전자 한국의 PC뱅, 이렇게 한 거. 그리고 GPU 26만 장. 우리 지지난달까지 정부 목표가 2030년까지 5만 장이었어요.원래 그랬죠.야당 일각에서는 말도 안 되는 목표를 세우고 그러냐.어떻게 갖고 오냐.근데 26만 장이 한 방에, 그리고 제가 관심 있게 본 게 이러면 나이가 들통나지만 20년 전 부산APEC 때 기자였는데, 그때 한국의 기업인들이 이건희, 구본무, 정몽구 이런 분들인데 샤이하기도 하고 잘 안 나서고 그때는 기억하실지 모르겠는데 삼성전자 반도체 총괄사장 황창규 사장이라고 있었어요. 황의 법칙이라고 반도체 DRAM 이분 정도가 국제적 주목을 받았는데 이번에 정의선 회장 이재용 회장, 정의선 회장이 제일 재미있었던 게 지포스 행사장에 올라가서아, 나이?제가 어릴 때부터 아케이드 게임을 하고요. 아들과 롤도 하고요. 한국 재벌 3세들이 사실 욕도 많이 먹고 하는 게 뭐 있냐 그런 이야기도 많이 들었지 않습니까?사회부 기사에 많이 등장들을 하셔서.살아남은 사람들이 50대 중반에서 60대 초반이란 말이에요. 국제적 감각이라든지 이런 것도 있는 사람들이고, 한국 기업인들이 젠슨 황과 더불어서 같이 전면에 선 것, 그런 것도 저는 되게 눈에 띄었어요. APEC 계기로.APEC 전반적인 것부터 굵직한 회담, 그리고 눈에 띄었던 재벌 3세들의 일정까지 쭉 짚어주셨어요. 오늘 이재명 대통령이 시정연설에서 "영혼까지 갈아넣으면서 총력을 다했다" 이렇게 해서 그 부분에서 굉장히 박수가 막 터져 나왔던데, 윤 실장님도 이제 박수를 하나 보태신.그렇죠. 우리가 미국, 중국, 일본만 말했지만 21개국 거의 다 만나지 않습니까? 취재해 보셔서 알지만 시간 쪼개서 나라 이름을 거명할 순 없지만 우리 입장에서는 좀 작은 나라인데, 하는 데도 손님을 주인 입장에서 다 만나야 되고 정성껏 하나씩 어젠다에 대해서 이야기해 줘야 되잖아요. 전에 다른 대통령은 A4지 들고 하기도 했는데 그게 되게 정신없었을 거예요. 저는 박수를 보내주고 싶다.잘하셨다. 박수를 보내면서. 그러면 두 번째 '재판중지법' 이슈로 한번 넘어가 보기로 하겠습니다. 원래는 박수를 치셨는데, 이 부분에서는 어떠실지. 이달 중에 재추진을 한다고 민주당이 제가 시간대별로 잠깐 정리를 해볼게요. 박수현 수석 대변인의 기자간담회가 일요일 오전이었단 말이에요. 한중 정상회담 다음 날이에요. 이때 이달 말 중에 재판중지법을 재추진한다라고 선언을 했고 그때 거기서 이 법을 국정안정법으로 부르겠다, 그런 얘기까지 한 거고. 그다음에 어제 오전에 갑자기 추진을 안 하겠다. 그다음에 오후에 강유정 대변인이 브리핑에서 이건 안 하겠다는 게 대통령실의 일관된 입장이라고 하고 또 30분 있다가 대통령 비서실장까지 나서서 대통령을 정쟁에 끌어들이지 말라는 얘기까지, 이런 일련의 상황들 대체 무슨 일이 있었던 건지 윤 실장님 정리 좀 해주세요.정말로 진실은 한참 뒤에 밝혀질 것 같긴 한데 제가 제일 이해가 안 됐던 건 아까 말씀하신 대로 토요일 한중 정상회담도 하고 만찬도 하고 거기서 샤오미폰 이런 이야기도 있고 바둑판 이야기도 있었고 분위기 되게 좋았잖아요. 그 여운을 쫙 즐겨야 되는 거잖아요.그렇죠. 그 기사가 한창 소비되고 있을 시간이었죠.이 법의 제 판단을 떠나서 일요일 오전에 이걸 들이미는 것은 말이 안 돼요.월요일 1면이 바뀌는 것 아닙니까? 사실.그리고 내용적으로도 국정안정법, 이 무슨 구린 이름입니까? 헌법 수호법, 뭐 84조 수호법 국정안정법 이런 이야기까지 했단 말이에요. 물론 그 앞에 보면 지난주에 APEC기간에 대장동 재판이 있었잖아요.금요일에 나왔죠.김만배 몇 명들 유죄 땅땅땅.유동규 다 중형 나왔어요.해석에 대해서 어떤 쪽에서는 판사가 대통령 이야기 안 했고 성남시장이 이 사람들이 한 거 몰랐을 거라고 했다고 하고. 한쪽은 시 수뇌부가 뇌물 받고 이런 거 말고 이 사업 자체에 대해서 몰랐을 수가 없다는 두 구절이 다 있는 거죠. 큰 뉴스잖아요. 근데 제 생각에는 불행인지 다행인지 APEC 기간에 있었기 때문에 좀 묻혀가 있었단 말이에요.그런데 굳이.그러니까 모르고 있었는데 상당수 사람들은 정치에 관심 아주 있는 사람 아니면 굳이 일요일 아침에 그걸 꺼내서 정말 이해를 할 수가 없어요. 저도.아무튼 그래서 욕을 먹었고 그래서 안 하겠다는 거잖아요.철회를 했지 않습니까? 특히 대통령실에서 이 정도면 상당히 세게 이야기한 거잖아요. 대통령을 정쟁에 끌어들이지 마라. 이게 누구한테 한 이야기겠습니까?민주당.장동혁 대표 보고 한 이야기겠어요? 민주당 보고 한 이야기겠어요? 민주당 보고 한 이야기 아니에요. 이게 과연 왜 그랬을까인데어떻게 추정하고 계세요?박수현 대변인에 대해서 우리가 잘 알지만 이분이 단독 플레이를그럴 분은 아니죠.할 분은 아니죠. 그러면 대변인은 당을 대변하는 분이지 않습니까?정청래 대표.당만 대변한 거냐. 아니면 당과 대통령실의 이런 것에 대해서 그 기류를 대변한 거냐. 지금 보이기에는 당만한 걸로 나오긴 하는 거죠.오늘 민주당 의원들이 방송 나온 걸 제가 쭉 보니까 '당이랑 대통령실의 소통이 잘 안 됐다' 그런 쪽으로 결론이 내려지는 것 같던데. 윤 실장님은 뭘 의심하시는 거예요?제가 진실은 모르겠지만 그래야 하죠. 결말은 그래야 하는 거죠. 소통이 돼서 일요일 오전에 했다면 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 판단력의 문제 1번, 2번은 그렇게 하면 슬쩍 발 빼고 당에다 덮어 씌우는 거잖아요.뭐가요?같이 조율해서 이야기했다가만약에 그런 거라면?분위기 안 좋으니까 당에다 덮어 씌우는 거잖아요. 둘 다 문제인 거죠. 그러니까 당의 단독플레이였어야만 하는 거죠.지금 말씀하시니까 생각나는 게 오늘 강훈식 비서실장과 박수현 대변인이 만나서 대화한 내용이 오늘 받글로 돌았는데 내용이 이거예요. 강 실장이 보고 박 대변인한테 '아이고 죄송합니다' 했더니 박수현 대변인이 '시정연설 앞두고 정지작업 잘 하신 걸로 이해했다' 이러니까 강 실장이 '먹이시는 건가요?'라고 받아쳤다. 이런 게 도니까 박 대변인이 맞받아치지 않았다. 농담이었다. 이런 내용으로.저도 그렇게 두 분 다 정치를 오래 한 분들인데 싸우더라도 안 보이는 데서 싸우지, 대통령 나오고 들어오고 기자들 많은 그 앞에서 싸울 건 아니었었고 근데 다 행간을 읽고 싶어 하니까 아까 제가 말씀드린 그런 식의... 지난주 지지난주부터 보면은 법사위에서 예컨대 늘 나오는 분들 있지 않습니까? 김용민 의원 등등은 재판중지법 해야 된다, 계속 이야기를 하죠. (APEC 전부터 했죠) 지금은 그럴 때가 아니라는 분위기였는데 일요일 오전에 뚫고 나온 거면 예컨대 김용민, 추미애 그런 분들의 힘만으로 뚫고 나와서 박수현 대변인이 이야기하지는 않았을 것이고, 근데 최근에 보세요. 정청래 대표는 제가 볼 때 한 2주, 3주 전부터 조심하고 있어요. 말도 아끼고 있고. 근데 그 상황에서 정청래 대표 혼자 급발진했을까? 저는 모르겠습니다. 이건 퀘스천마크로 남겨둘 테고, 끝이 아니긴 아닐 거예요.대통령실과 여당의 갈등?갈등이라기보다 검찰개혁하고는 다른 게 대통령 본인의 문제가 걸려 있는 것이지 않습니까? 국힘은 계속 재판 재개해라 그 이야기할 거 아니에요. 법에 있냐 재판 재개해라라고 할 건데 그 불안감이라는 게 어떻게 발현이 될 거냐 그 부분에서.다들 대통령이 정청래 대표한테 공개적으로 경고를 보낸 거다 이런 해석들이 많았는데, 윤 실장님은 대통령이 이것에 진짜 몰랐을까?저는 모르겠다라는 거죠.정청래 대표 오늘 시정연설 끝나고 나서 SNS 올린 게 있거든요.포토제닉.저희 한번 보여주실래요? 오늘의 포토제닉, 오늘 정청래 대표가 윤 실장님도 요새 좀 조용하다? 아니면 튀는 행동을 안 한다고 해석해 주셨는데 저걸 또 올리면서 대통령과의 사이에 문제없다는 걸 강조하는 듯한.(한숨)왜 한숨을 쉬세요?활짝 웃는데 시선이 다르잖아요.이 대통령이 외면한다고 보십니까?외면은 아니고 이거 순간포착이겠죠.알겠습니다. 마지막으로 이것까지 짚고 갈게요. '한동훈 총으로 쏴서라도 죽이겠다'제가 여당 급발진 이야기했지만, 윤 전 대통령이 재판 한참 안 나오다가 요 며칠 전부터 재판 나오지 않습니까? 저는 그냥 차라리 안 나오는 게 나았겠다 싶어요.윤 전 대통령 부부에 관해서 새로운 얘기가 나와도 더 딱히 놀랍지가 않았는데 이번 얘기는 충격적이긴 했어요.탄핵 때도 그랬지만 '곽종근 전 특별사령관, 당신이 그때 실제 그랬어? 안 그랬잖아’ 이런 이야기가 계속 흐름이 있었던 거지 않습니까? 근데 곽종근 전 특전사령관이 자기주장을 이야기하면서도 워낙에 지금 다 떨어졌지만 권력관계랄까 이런 것에 조심했는데 이때는 '국군의 날 때 우리가 술이나 먹었지 그런 시국 이야기할 때였냐'라고 하니까, 자꾸 자기의 말을 탄핵하니까 ‘내가 이것까지는 말 안 하려고 했는데 그때 총 쏴 죽인다는 말까지 했잖아요’ 라고 팍 튀어나온 거지 않습니까?우리 사실 말로 죽여버려, 이런 얘기는 안 하세요? 친구들끼리나 부부 사이에서도할 수 있지만 국군의 날에,총으로 쏴는 좀.대통령이 특전사령관, 방첩사령관, 수방사령관 이런 사람하고 만났다가 정치인을 해코지하겠다 그런 이야기를 할 건 아닌 거죠. 지금 맞다 아니다 막 싸우고 있지 않습니까? 제 판단을 이야기하지는 않겠습니다만 많은 사람들은 두 사람 중에 누구 말이 맞을 것 같다고 판단을 할 것이고, 결국은 국민의힘의 문제인데 추경호 전 원내대표에 대해서 구속영장 청구가 됐지 않습니까. 근데 저는 잘 모르겠습니다. 이거. 구속영장에 대해서는.(남은 이야기는 스프에서)