이이경, '놀면 뭐하니?' 3년 만에 하차…"바쁜 스케줄로 그동안 고민 많았다"

배우 이이경이 '놀면 뭐하니?'에서 약 3년 만에 하차한다.



4일 MBC '놀면 뭐하니?' 제작진은 "이이경 씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다"라며 "제작진은 이이경 씨의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다. 바쁜 스케줄 속에서도 열정을 보여준 이이경 씨에게 감사드린다"며 이이경의 하차 소식을 전했다.



이이경은 지난 2022년 9월 '놀면 뭐하니?'에 고정 멤버로 합류해 약 3년 동안 유재석, 하하, 주우재 등과 호흡을 맞췄다. 하지만 최근 베트남 영화 '나는 여기에 있다', 일본 TBS 드라마 '드림 스테이지' 등에 출연을 확정 지으며 해외를 오가는 스케줄 소화를 위해 주 1회 고정 녹화를 진행하는 '놀면 뭐하니?'에서는 하차하기로 결정했다.



다만 이이경은 ENA·SBS플러스 '나는 솔로', E채널 '용감한 형사들' 등 녹화 회차가 적은 고정 예능은 계속 출연하는 것으로 전해졌다.



한편 최근 사생활 거짓 폭로 루머에 휩싸여 곤욕을 치른 이이경 측은 해당 글 작성자를 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)