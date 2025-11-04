'구속영장' 추경호 "불체포특권 포기…당당히 임하겠다"

추경호 국민의힘 전 원내대표가 국회의원에게 주어진 불체포특권을 포기한다고 밝혔습니다.



추 전 원내대표는 오늘(4일) 오전 국민의힘 의원총회에서 특검이 청구한 구속영장에는 "무리한 내용이 많이 담겨있다"며 "불체포특권 뒤에 숨지 않고 당당하게 임하겠다"고 말했습니다.



내란 특검은 어제 추 전 원내대표가 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의가 있다고 보고 구속 영장을 청구했습니다.



---



서울의 이른바 '똘똘한 한 채'를 선호하는 경향은 국회의원들에게도 뚜렷하게 나타났습니다.



경실련이 22대 국회의원 부동산 재산을 분석한 결과 의원 299명 중 유주택자인 234명이 보유한 주택은 총 299채로 집계됐습니다.



이 가운데 의원 61명은 서울 서초구와 강남, 송파, 강동구 등 강남4구에 집을 소유하고 있었습니다.



61명 중에 17명은 실제로 거주하지 않고 임대를 준 상태인 것으로 조사됐습니다.



---



가입자 개인정보를 유출한 SK텔레콤을 상대로 분쟁조정을 신청한 3천999명에게 각 30만 원씩의 손해배상금을 지급해야 한다는 정부의 조정안이 나왔습니다.



개인정보분쟁조정위원회는 어제 전체회의를 열고 이런 결정을 내렸습니다.



분쟁조정위는 휴대전화 복제 피해에 대한 불안과 유심 교체 과정에서 겪은 불편으로 인한 정신적인 손해를 인정해 손해배상금을 결정했다고 설명했습니다.



조정이 성립되지 않을 경우 집단 분쟁조정 당사자들은 법원에 민사소송을 낼 수 있습니다.