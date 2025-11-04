미 국방장관 접견…"한국 핵잠수함 도입 적극 지원"

<앵커>



이재명 대통령은 이어 방한 중인 피트 헤그세스 미 국방장관을 접견했습니다. 앞서 헤그세스 장관은 한미 안보협의회에서 한국의 핵잠수함 도입을 적극 지원하겠다고 밝혔습니다.



강민우 기자



<기자>



이재명 대통령이 서울 용산 대통령실에서 피트 헤그세스 미국 국방장관을 만났습니다.



이 대통령 취임 후 미 국방장관의 예방은 이번이 처음입니다.



접견에선 우리나라의 핵 추진 잠수함 건조에 대한 논의가 이뤄진 것으로 전해졌습니다.



핵 추진 잠수함 외에 전시작전통제권 전환, 주한미군기지, 동맹 현대화 등도 논의 테이블에 오른 것으로 파악됐습니다.



앞서 오늘(4일) 오전 서울 국방부에서 열린 제57차 한미안보협의회에 참석한 헤그세스 장관은 지난달 29일 한미 정상회담에서 논의된 핵잠수함 도입과 관련해 한국과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.



[헤그세스/미 국방장관 : (핵잠수함 도입을) 트럼프 미국 대통령이 승인한 것을 다시 한번 확인해 드립니다. 당연히 군 당국에선 최선을 다해 적극 지원할 것입니다. 트럼프 대통령은 동맹국들이 강해지길 원합니다.]



또 "한국은 조선업에서 세계적 수준의 능력을 가지고 있다"면서 미국 정부가 잠수함뿐 아니라 수상함, 전투함 등 다양한 분야에서 협력을 강화하길 원하고 있다고 덧붙였습니다.



안보협의회에선 전시작전통제권 전환을 원활하게 추진하기 위한 일정 등을 놓고 한미 간 의견 교환을 나눈 것으로 알려졌습니다.



또 우리나라의 국방비 증액 계획과 주한미군의 전략적 유연성 문제에 대해서도 논의가 이뤄졌습니다.



공동기자회견에서 안규백 국방장관은 한국이 핵무기 개발 추진을 희망하느냐는 질문에 대해 "있을 수 없는 일"이라고 선을 그었습니다.



양국 국방장관은 한미 정상회담 안보·관세 분야 '팩트시트'가 나온 뒤 공동성명을 최종 발표하기로 했습니다.



영상취재 : 하륭·김남성, 영상편집 : 남일