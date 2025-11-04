안규백 "한국 핵무기 개발 있을 수 없어…비핵화 흔들림 없는 약속"

▲ 안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 4일 서울 용산 국방부 청사에서 제57차 한미안보협의회의(SCM) 공동기자회견을 마친 후 악수하고 있다.

안규백 국방부 장관은 오늘(4일) "대한민국에서 핵무기 개발은 있을 수 없을 것"이라고 밝혔습니다.안 장관은 오늘 용산 국방부 청사에서 열린 제57차 한미안보협의회(SCM) 회의 후 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관과 함께 한 기자회견에서 '한국이 핵무기 개발 추진을 희망이냐'는 취재진 질문에 이처럼 밝혔습니다.안 장관은 "대한민국은 NPT(핵확산금지조약) 체제에 가입된 나라로서 핵을 본질적으로 가질 수 없는 나라"라며 "한반도 비핵화는 흔들림 없는 약속"이라고 강조했습니다.그는 '미국의 전술핵무기가 한반도에 다시 배치되길 희망하느냐'는 질문에는 "우리는 핵을 가질 수 없기에 미국의 핵과 대한민국의 재래식 무기, 그래서 핵·재래식 통합(CNI) 체제가 구축된 것으로 이해해달라"고 덧붙였습니다.안 장관은 이번 SCM 회의 참석을 위해 처음으로 방한한 헤그세스 장관에 대해 "강력하고 효율적인 군대를 만들기 위한 과감한 개혁 추진을 높이 평가한다"며 "강화된 억제력이 한반도와 역내 평화·안정에 중대한 기여를 할 것이라 확신한다"고 말했습니다.그러면서 "한미 양국의 새 정부 출범 이후 첫 SCM에서 다시 한번 굳건한 한미군사동맹과 견고한 연합방위태세를 확인했다"며 "상호 신뢰와 협력을 바탕으로 급변하는 안보환경과 위협에 대응하고, 미래지향적이고 호혜적 동맹 발전을 위한 국방 분야 협력 방안을 도출하기 위해 많은 토의를 했다"고 전했습니다.SCM은 주요 군사정책을 협의·조정하는 한미 국방 분야 최고위급 기구로, 올해에는 전시작전통제권 전환, 한국의 국방비 증액 등이 논의된 것으로 알려졌습니다.양국 국방 수장은 통상 회의를 마치고 합의한 내용을 공동성명 형식으로 내놓는데, 올해는 한미 정상회담을 계기로 양국이 막판 협의 중인 안보·관세 분야 팩트시트가 도출된 뒤에 발표하기로 했습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)