한국, 5회 연속 세계도핑방지기구(WADA) 이사국으로 선출

▲ 최휘영 문화체육관광부 장관과 위톨드 세계도핑방지기구(WADA) 회장

한국이 5회 연속 세계도핑방지기구(WADA) 이사회 이사국으로 선출됐습니다.문화체육관광부는 오늘(4일) "우리나라가 지난 9월부터 10월까지 진행된 WADA 이사국 선출 온라인 투표에서 인도, 파키스탄과 경쟁해 최다 득표했다"며 "이에 한국은 일본, 중국, 사우디아라비아와 함께 아시아 지역 이사국으로 활동하게 됐다"고 전했습니다.투표 결과는 공개되지 않았습니다.우리나라는 1999년 WADA 창설 당시부터 2006년까지 이사국으로 활동했고, 2014년 이사국으로 복귀한 뒤 현재까지 활동 중입니다.이사국 임기는 3년이고, 이사직은 문체부 김대현 제2차관이 수행할 예정입니다.한편 세계도핑방지기구 총회는 다음 달 부산에서 열립니다.총회는 6년 주기로 개최되는 반도핑 분야 최대 규모의 국제회의입니다.WADA 회장, 국제올림픽위원회(IOC) 위원 등 국제 스포츠 기구 리더들과 세계 정부 대표들이 참석해 세계 도핑 이슈에 관해 의견을 모읍니다.문체부는 "세계도핑방지기구 이사국 연임과 부산 총회 개최는 반도핑 국제협력을 강화하고 스포츠의 청렴성과 공정성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "정부는 총회가 성공적으로 개최될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)