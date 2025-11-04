2024년 12월 3일, 내란의 밤을 영화로…'비상계엄', 12월 개봉

12·3 내란 사태를 다룬 다큐멘터리 영화 '비상계엄'이 오는 12월 개봉한다.



'비상계엄'은 2024년 12월 3일 23시, 당시 20대 대통령이었던 윤석열이 국가 긴급권을 남용, 위헌적 비상계엄을 대한민국 전역에 선포하는 충격적인 사건을 배경으로 한다.



1979년 10.26 사태 이후 45년 만에, 그리고 제6공화국 최초로 선포되는 비상계엄으로, 사실상 '친위 쿠데타'와 다름없는 내란의 밤이 시작되는 순간을 영상에 담아낼 예정이다.



제작진은 "70년 현대사의 데자뷔, 16번의 계엄령 그리고 꺼지지 않는 시민 저항의 불꽃. 대한민국 현대사 70년은 비상계엄과 이에 맞선 시민 저항의 드라마"라며 "단순히 2024년의 사건을 넘어, 과거 16번의 계엄령과 그때마다 용기 있게 저항했던 시민들의 정신이, 12월 3일 그 밤에 다시 한번 재현될 예정"이라고 전했다.



영화의 특별 내레이션으로 배우 안내상과 서영교 의원이 참여했다.



다큐멘터리 영화 '비상계엄'은 오는 12월 극장에서 만나볼 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)