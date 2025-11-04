이 대통령 "마른 펌프 방치하면 고통만…재정 마중물 삼아야"

▲ 이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 국회로 728조 원 규모의 내년도 예산안의 필요성을 강조하며, "재정을 마중물 삼아 경제의 선순환 구조를 복원할 때"라고 말했습니다.이 대통령은 오늘(4일), 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 "민간 소비의 회복에 힘입어 3분기 경제성장률이 예상치를 상당폭 웃돌았다"며, "어렵게 되살아나고 있는 경제 회복의 불씨를 더욱 크게 키워야 한다"고 말했습니다.그러면서, "물 한 바가지 아껴보겠다고 마른 펌프를 방치하면 가뭄의 고통만 길어진다"며, "지금은 재정을 마중물 삼아 경제의 선순환 구조를 복원할 때"라고 강조했습니다.이어 "2026년이 국민이 체감하는 변화, 대한민국 대전환의 시작점이 될 수 있도록 국회의 초당적인 협력을 다시 한번 요청한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 앞서 오전엔 국회 시정연설에 나서 내년도 예산안에 대해 '인공지능(AI) 시대를 여는 첫 번째 예산'이라며, 국회의 협조를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)