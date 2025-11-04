뉴스

[여담야담] "감동적 시정연설"…"109조 원 적자 국채 부분 빠져"

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 주진우 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● '슈퍼 예산' 처리 당부

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"이 대통령, 윤 전 대통령과 달리 예산안 직접 설명…여야 협치·국회 존중하는 모습"

주진우 / 국민의힘 의원
"시정연설에 109조 원 적자 국채 발행 내용 빠져…빚 규모 커지면 물가·집값 올라"

● 추경호 구속영장 청구

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"국힘, 내란 정당 해산의 길로 가고 있어…추경호 엄호는 내란 정당 자인하는 것"

주진우 / 국민의힘 의원
"추경호 구속영장 발부되지 않을 것…민주, 말만 꺼내면 내란 언급하는 '내란무새'"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
