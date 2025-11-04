[여담야담] "감동적 시정연설"…"109조 원 적자 국채 부분 빠져"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 주진우 국민의힘 의원
● '슈퍼 예산' 처리 당부
김병주 / 더불어민주당 최고위원
"이 대통령, 윤 전 대통령과 달리 예산안 직접 설명…여야 협치·국회 존중하는 모습"
주진우 / 국민의힘 의원
"시정연설에 109조 원 적자 국채 발행 내용 빠져…빚 규모 커지면 물가·집값 올라"
● 추경호 구속영장 청구
김병주 / 더불어민주당 최고위원
"국힘, 내란 정당 해산의 길로 가고 있어…추경호 엄호는 내란 정당 자인하는 것"
주진우 / 국민의힘 의원
"추경호 구속영장 발부되지 않을 것…민주, 말만 꺼내면 내란 언급하는 '내란무새'"
