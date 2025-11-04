야구대표팀, 고척돔서 담금질…주장에는 LG 박해민

▲ 훈련 지휘하는 류지현 감독

2026년 3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비하는 야구 국가대표 선수단이 이번 주말 평가전을 앞두고 전체가 다 모인 첫 훈련을 진행했습니다.류지현 감독이 이끄는 대표팀은 오늘(4일) 서울 구로구 고척스카이돔에서 사흘째 훈련을 이어갔습니다.한국 야구 대표팀은 8, 9일 이 장소에서 체코를 상대로 K-베이스볼 시리즈 두 경기를 치릅니다.지난 2일 소집된 대표팀은 3일까지 경기도 고양시 국가대표 훈련장에서 훈련하고 이날부터 체코와 경기가 열리는 고척돔에서 몸을 풀었습니다.또 10월 31일 끝난 한국시리즈까지 뛰었던 LG 트윈스와 한화 이글스 소속 선수들도 짧은 휴식을 마치고 이날 대표팀에 합류하며 완전체를 이뤘습니다.류지현 감독은 훈련 시작 전 인터뷰에서 "확실히 고척돔에서 훈련하니 분위기가 다르다"며 "어제까지는 외야수 2명, 포수 1명 등 야수가 8명밖에 없었는데 오늘 이렇게 다 모이니까 서로 격려도 하고, 전체적인 분위기도 밝아졌다"고 대표팀 분위기를 소개했습니다.체코와 홈경기에 이어 15, 16일 일본 도쿄에서 열리는 일본 대표팀과 평가전까지 대표팀 주장은 박해민(LG)이 맡기로 했습니다.류 감독은 "소속팀에서 주장을 하면서 좋은 결과도 냈고, 조금 경험 있는 선수들이 후배 선수들을 끌어주면 좋겠다고 판단했다"며 "이번 대표팀이 11월로 끝나는 것이 아니라 내년 3월까지 연결되면 그때 합류할 선수들까지 계산했을 때 박해민이 적임자"라고 주장 선정 배경을 설명했습니다.대표팀에 합류한 한화 소속 투수 문동주에 대해서는 "소속팀 등 여러 경로로 확인한 결과 10월 31일 한국시리즈 5차전에 어깨가 불편해 보이고, 구속이 떨어진 부분에 의학적인 문제는 없다"며 "시즌을 치르면서 피로가 쌓였고, 휴식을 좀 취하면 큰 문제는 없을 것"이라고 밝혔습니다.또 미국프로야구 메이저리그 자유계약선수(FA) 시장에 나오기로 한 내야수 김하성을 두고 류 감독은 "지난 9월 출장 때 만나서 얘기한 부분은 '소속팀이 어떻게 될지는 모르지만, 구단과 문제가 없다면 WBC에 참여하고 싶다'는 것이었다"며 김하성의 본선 합류 가능성이 크다고 예상했습니다.전날 훈련 도중 언급한 한국계 메이저리그(MLB) 선수 저마이 존스 얘기가 다시 나오자 류 감독은 "해외파 또는 한국계 선수들의 대표팀 합류에 대해서는 기존 구성원들과 조합이나 우리 대표팀에 부족한 포지션 등을 보고 판단한다"며 "오른손 타자라는 점도 있고, 그 선수에 대한 좋은 면들을 저희가 1년 동안 계속 봐 왔다"고 긍정적으로 평가했습니다.(사진=연합뉴스)