지브리, 오픈AI에 "콘텐츠 무단 학습 중지" 요구 서한

▲ 오픈AI

일본의 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 개발사 오픈AI에 자사 콘텐츠에 대한 인공지능 AI 무단 학습을 중지해달라고 요구했습니다.현지시간 3일 미국 정보기술 IT 전문매체 테크크런치에 따르면 지브리를 회원사로 둔 일본의 콘텐츠해외유통촉진기구는 최근 동영상 생성 서비스 '소라2'를 출시한 오픈AI에 회원사의 콘텐츠를 허락 없이 학습에 이용하지 말라는 공개서한을 보냈습니다.또 소라2의 저작권 침해와 관련한 회원사의 항의와 질의에 성실하게 답하라고도 요구했습니다.콘텐츠해외유통촉진기구는 소라2가 기존의 일본 콘텐츠와 유사한 영상을 대량으로 생성한다는 사실을 확인했다며 이는 일본 콘텐츠를 AI 학습 데이터로 사용한 결과라고 판단한다고 말했습니다.이어 저작권자가 콘텐츠 사용 금지를 요청하도록 하는 이른바 '옵트아웃' 방식을 오픈AI가 채택한 것과 관련해 일본의 저작권법에 따르면 저작물 사용을 위해선 사전 허가가 필요하다며 사후 이의 제기를 통해 침해 책임을 면할 수 있는 제도는 없다고 강조했습니다.오픈AI가 지난 9월 말 소라2를 내놓은 이후 이용자들은 인기 브랜드와 애니메이션 캐릭터를 AI로 생성한 동영상을 공유해오고 있습니다.지난 3월에도 챗GPT에서 지브리 풍 이미지를 생성할 수 있다는 사실이 알려지면서 이용자들이 자신의 사진을 지브리 스타일로 변환하는 것이 세계적인 유행이 되기도 했습니다.