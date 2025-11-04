"핵잠수함 승인 이유!" "의견 차이 있냐고?" 미국 '전쟁부 장관' 한국 오자…"혹시 중국에" 돌직구 질문에 (트럼프 NOW)

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 오늘(4일) 한국의 핵추진잠수함 도입을 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



헤그세스 장관은 오늘 용산 국방부 청산에서 열린 제57차 한미 안보협의회(SCM) 뒤 가진 안규백 국방부 장관과의 공동 기자회견에서 한국의 핵잠수함 도입 관련 질문에 "트럼프 대통령이 승인한 것을 다시 한번 확인해 드린다"며 "당연히 군 당국에선 최선을 다해 적극 지원할 것"이라고 답했습니다.



그는 "핵추진잠수함 관련해서 다른 유관기관들이 있다"며 "국무부, 에너지부가 있는데 계속해서 긴밀 협조하게 될 것"이라고 덧붙였습니다.



그러면서 "알다시피 트럼프 대통령은 미국의 동맹의 능력이 제고되길 원한다"며 "그런 차원에서 대한민국은 모델과 같은 국가다. 그러다 보니 대한민국이 더 강력한 능력, 최고의 능력을 갖는 것에 대해 마음을 열고 승인한 것"이라고 강조했습니다.



또 "구체적으로 어떤 승인 과정을 거치는지에 대해 자세한 말씀드리는 게 적절하다고 보지 않지만, 앞으로 양국이 선의를 갖고 계속 토론해 긍정적 결과로 이끌 것으로 확신한다"고 했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 류지수, 제작 : 디지털뉴스편집부)