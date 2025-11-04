뉴스

강남에 집 가진 국회의원 61명…이 중 17명은 임대주

동은영 기자
작성 2025.11.04 12:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
강남에 집 가진 국회의원 61명…이 중 17명은 임대주
22대 국회의원이 보유한 주택 5채 중 1채꼴로 서울 강남 지역에 있다는 시민단체 분석 결과가 나왔습니다.

경제정의실천시민연합(경실련)이 올해 3월 공개된 국회의원 재산 신고 내역이 대통령비서실 등으로 이동해 의원직에 있지 않은 '전 국회의원'을 포함한 22대 국회의원 299명 중 유주택자는 234명이고, 이들이 본인과 배우자 명의로 보유한 주택은 총 299채라고 오늘(4일) 밝혔습니다.

이 가운데 20.4%에 달하는 61채가 강남4구에 집중됐습니다.

정당별로는 더불어민주당 20명, 국민의힘 36명이 강남4구에 주택이 있었으며, 개혁신당과 조국혁신당은 각 1명, 전 국회의원은 3명이었습니다.

17명은 강남4구에 소유한 주택을 임대 내준 것으로도 파악됐습니다.

한편 국회의원 중 다주택자는 61명(20.4%)으로 파악됐습니다.

더불어민주당은 25명으로 같은 당 소속 의원의 15.2%, 국민의힘은 35명으로 32.7%가 다주택자였습니다.

국회의원의 부동산 재산 평균은 19억5천만원 수준으로, 2024년 기준 국민 평균 부동산 재산이 4억2천만원가량임을 감안하면 약 4.6배 수준이라고 경실련은 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지