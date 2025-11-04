강남에 집 가진 국회의원 61명…이 중 17명은 임대주

22대 국회의원이 보유한 주택 5채 중 1채꼴로 서울 강남 지역에 있다는 시민단체 분석 결과가 나왔습니다.



경제정의실천시민연합(경실련)이 올해 3월 공개된 국회의원 재산 신고 내역이 대통령비서실 등으로 이동해 의원직에 있지 않은 '전 국회의원'을 포함한 22대 국회의원 299명 중 유주택자는 234명이고, 이들이 본인과 배우자 명의로 보유한 주택은 총 299채라고 오늘(4일) 밝혔습니다.



이 가운데 20.4%에 달하는 61채가 강남4구에 집중됐습니다.



정당별로는 더불어민주당 20명, 국민의힘 36명이 강남4구에 주택이 있었으며, 개혁신당과 조국혁신당은 각 1명, 전 국회의원은 3명이었습니다.



17명은 강남4구에 소유한 주택을 임대 내준 것으로도 파악됐습니다.



한편 국회의원 중 다주택자는 61명(20.4%)으로 파악됐습니다.



더불어민주당은 25명으로 같은 당 소속 의원의 15.2%, 국민의힘은 35명으로 32.7%가 다주택자였습니다.



국회의원의 부동산 재산 평균은 19억5천만원 수준으로, 2024년 기준 국민 평균 부동산 재산이 4억2천만원가량임을 감안하면 약 4.6배 수준이라고 경실련은 설명했습니다.