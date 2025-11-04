캄보디아 범죄단지 탈출한 '장집'의 제보…총책 등 129명 검거

▲ 캄보디아 거점 사기조직 총책 A(56)씨 검거 장면

캄보디아를 거점으로 투자 사기, 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등을 벌인 조직이 현지 범죄 단지에 감금됐던 '장집'(대포통장 모집책)의 제보로 경찰에 무더기 검거됐습니다.서울경찰청 사이버수사과는 사기 범죄 조직의 총책 A(56) 씨 등 일당 129명을 검거했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.경찰은 지난달 31일까지 이들을 차례로 검찰에 송치했으며 A 씨를 비롯한 19명은 구속 상태로 넘겨졌습니다.경찰은 A 씨의 지시를 받고 활동한 장집 B(43)씨의 제보로 수사에 착수했습니다.B 씨는 대포통장을 전달하기 위해 캄보디아의 범죄 단지로 갔다가 통장이 지급 정지됐다는 이유로 감금, 폭행당한 뒤 범죄 단지에서 탈출해 경찰에 제보했습니다.경찰에 따르면 A 씨는 한국과 캄보디아를 오가며 작년 1∼11월 온라인 소셜미디어(SNS)를 통해 220명을 속여 422억 원 상당을 가로챈 혐의(사기·범죄단체 등의 조직·특정경제범죄가중처벌법상 사기·통신사기피해환급법 위반 등)를 받습니다.A 씨는 친형 C(59) 씨, C 씨의 딸인 조카 D(27) 씨와 함께 사기 실행팀(콜센터), 자금 관리팀(CS센터), 대포통장 유통팀(장집), 자금세탁팀(테더상) 등으로 역할을 분담한 사기 조직을 꾸렸습니다.경찰은 B 씨의 진술을 토대로 지난해 7월부터 A 씨 조직의 구조와 활동 체계, 금융 정보 등을 분석해 콜센터, CS센터, 장집 등 핵심 인물 41명을 특정했습니다.국내에 소재한 26명을 차례로 검거했으며, 이들에게 대포통장을 제공한 103명도 함께 붙잡았습니다.경찰은 C 씨와 D 씨를 비롯해 캄보디아에 체류 중인 미검거 피의자 15명에 대해서는 체포영장을 발부받았으며 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴) 적색수배를 내리고 여권 무효화 조치한 상태입니다.이들 조직은 총책 A 씨를 중심으로 A 씨와 같은 팀 외에는 다른 팀과 소통하지 않도록 철저히 차단된 이른바 '점조직' 형태로 운영된 것으로 조사됐습니다.범죄 수익금은 법인 명의의 대포 통장으로 모집하거나 이용됐는데, 수익금을 경유하거나 최종 보관하는 안전 계좌에는 사회적 약자인 농아인(청각·언어 장애인) 명의의 통장이 악용됐습니다.경찰이 A 씨에게서 압수한 통장 등 전자 금융 매체는 모두 농아인 명의로 확인됐습니다.경찰은 A 씨를 지난 1월 은신처에서 검거했으며 현금 1억 6천700만 원과 대포통장 6개, 대포폰 9대, 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 4개 등을 압수했습니다.아울러 범죄수익 7억 8천892만 원에 대해 법원으로부터 기소 전 추징 보전 인용 결정을 받았습니다.경찰 관계자는 "금원 제공 유혹에 빠져 법인·개인 명의의 계좌를 (범죄 단체에) 건네주면 공범이 될 수 있다"며 이 같은 범죄에 노출되지 않도록 주의를 당부했습니다.(사진=서울경찰청 사이버수사과 제공, 연합뉴스)