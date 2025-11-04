중국, 대만상륙 지상전 훈련에 '늑대로봇'…"인간·무인 혼합편성"

▲ 중국 늑대 로봇

"과거에는 전장에서 가장 위험한 선두 200m를 전사들이 목숨을 걸고 걸어 나갔지만 이제는 '늑대 로봇 군단'이 그 자리를 대신한다."4일 관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 '타이완해협 작전'의 주력 부대가 훈련에서 늑대 로봇을 처음 선보여 주목받고 있습니다.CCTV가 군사채널에서 공개한 중국 인민해방군(PLA) 동부전구 육군 제72집단군 산하의 중대급인 '황초령 영웅련'(黃草嶺 英雄連)의 상륙작전 훈련 장면에 사족로봇인 늑대 로봇이 등장했습니다.해안에 상륙한 늑대 로봇들은 부대원들보다 앞장서 적진을 향해 장애물을 넘으며 돌격했습니다.중국병기장비그룹(CSGC)이 개발한 늑대 로봇은 무게가 약 70㎏이며 무게 20㎏까지 탑재할 수 있으며 5대의 카메라로 360도 스캔이 가능합니다.비록 훈련 중 늑대 로봇이 적의 화력에 의해 폭파되긴 했으나 중국군의 사족 무인장비가 기술 검증 수준을 넘어 실전 응용 단계로 들어선 것이라는 평가가 나옵니다.또 중국의 양서(兩棲, 수륙양용) 작전 체제가 공식적으로 인간과 무인장비가 혼합 편성되는 단계에 진입했음을 보여줬다고 중국 매체들은 설명했습니다.다만 일각에서는 늑대 로봇의 주요 부품이 외부에 대체로 노출돼 있어 너무 쉽게 파괴될 수 있으며 정찰병과 돌격병의 역할을 동시에 수행하는 것은 실제로 불가능하다는 지적도 나왔습니다.황초령 영웅련은 항미원조전쟁(한국전쟁)에서 공훈을 세운 부대이고 제72집단군은 타이완해협 관련 작전의 주력 부대여서 이번 훈련 장면은 중국과 타이완의 군사 마니아들 사이에서 주목을 받았다고 싱가포르의 중국어 매체인 연합조보는 짚었습니다.늑대 로봇은 지난 9월 전 세계가 지켜본 중국의 열병식에서도 등장해 일반에도 각인됐습니다.당시 늑대 로봇은 대형 드론, 무인 헬기, 무인 함선 등의 무인 장비들과 함께 관람객들의 격한 환영을 받았습니다.(사진=연합조보 캡처, 연합뉴스)