'돌싱포맨' 박소영, 얼굴 CT 사진에 실리콘 떡하니…성형으로 실검 장악했던 사연

개그우먼 박소영이 얼굴 CT 사진에 실리콘이 보여 성형수술을 받은 사실이 들통났던 에피소드를 공개한다.



4일 방송될 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 개그우먼 신봉선X김민경X박소영이 게스트로 등장해 돌싱포맨과의 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.



앞서 진행된 촬영에서 신봉선, 김민경, 박소영은 선배 김준호에 대한 폭로를 멈추지 않았다. 신봉선은 김준호가 김지민과 교제하던 시절, "나 지민이랑 키스한다!"라며 몹쓸 자랑을 했다고 밝혔다. 이에 김민경은 결혼하더니 결국 '지민이 강아지 시종' 신세가 되었다고 폭로를 더했다. 김준호는 개그우먼 후배들의 폭로에 진땀을 빼며 속수무책으로 당했다.



이어, 45년째 '모태 솔로'라는 김민경이 계절이 바뀔 때마다 외롭다고 고백했다. 또 "키스할 때 눈은 언제 감는 거냐"며 모태 솔로다운 질문을 이어갔다. 이에 탁재훈이 특급 강의에 돌입했지만, 김민경의 모태 솔로력에 두 손 두 발을 다 들었다.



한편 신봉선이 장난을 치는 탁재훈의 입을 손으로 제지했다. 이에 탁재훈은 오히려 좋아하며 "최근에 내 입술을 건드린 여자가 없었다"고 말해 모두를 폭소케 했다.



이후, 박소영이 성형수술 덕분에 2박 3일 동안 실시간 검색어를 장악했다고 밝혔다. 박소영은 건강 프로그램에서 찍은 얼굴 CT 사진에 실리콘이 적나라하게 드러나며, 코를 성형한 사실이 들통났다고 털어놨다. 직접 사진을 본 '돌싱포맨'은 "코에 시가가 들어있네"라며 웃음을 참지 못했다.



이에 신봉선도 대학생 때 첫 코 성형을 하고 나타났는데, 주변에서 "네 코는 정육점에서 했냐"라는 반응을 듣고 재수술했다는 일화를 밝혀 모두를 웃음바다로 만들었다.



돌싱포맨과 신봉선 X 김민경 X 박소영의 대환장 케미는 바로 오늘, 4일 밤 11시 10분에 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 공개된다.



강선애 기자



