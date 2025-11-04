'우승 합작' 오타니는 MVP 후보…야마모토는 사이영상 도전

▲ MVP 후보에 오른 오타니 쇼헤이

▲ 사이영상 후보에 오른 야마모토 요시노부

2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS) 우승을 합작한 일본인 듀오 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부(이상 로스앤젤레스 다저스)가 개인상 수상에 도전합니다.MLB닷컴은 오늘(4일) 미국야구기자협회(BBWAA) 투표로 선정하는 최우수선수(MVP), 사이영상, 신인상, 감독상 최종 후보 3명씩을 공개했습니다.내셔널리그(NL) MVP 후보는 오타니, 카일 슈워버(필라델피아 필리스), 후안 소토(뉴욕 메츠)입니다.MLB닷컴은 "오타니가 3년 연속이자, 통산 4번째 MVP 등극을 노린다"며 "현재까지 MVP를 4회 수상한 건, 배리 본즈 단 한 명뿐"이라고 전했습니다.오타니는 로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2021년과 2023년에 투타를 겸업해 아메리칸리그(AL) MVP에 올랐습니다.지난해에는 다저스 유니폼을 입고 지명 타자로만 뛰고도 NL MVP에 뽑혔습니다.오타니는 팔꿈치와 어깨 재활을 마치고 올해 투타 겸업을 재개했습니다.타자로 타율 0.282, 55홈런, 20도루, 102타점, 146득점, OPS(출루율+장타율) 1.014를 기록한 오타니는 투수로는 14경기에 등판해 1승 1패, 평균자책점 2.87을 올렸습니다.슈워버는 56홈런으로 NL 홈런 1위, 132타점으로 MLB 전체 1위를 차지했습니다.소토는 38도루로 NL 공동 1위에 오르고, 개인 최다인 43홈런을 쳤습니다.두 선수도 뛰어난 성적을 올렸지만, 표심은 오타니를 향하고 있습니다.애런 저지(뉴욕 양키스), 칼 롤리(시애틀 매리너스), 호세 라미레스(클리블랜드 가디언스)는 AL MVP 최종 후보에 올랐습니다.저지는 2022, 2024년에 이어 세 번째 MVP 수상에 도전합니다.저지는 타율 0.331, 출루율 0.457, 장타율 0.688로 3개 부문 모두 1위를 차지했습니다.홈런(53개)은 AL 2위였습니다.AL 홈런 1위는 60홈런 고지를 밟은 롤리였습니다.롤리는 홈런과 타점(125개) AL 1위를 차지했습니다.포수, 스위치 히터라는 점은 투표에서 롤리에게 유리하게 작용할 수 있습니다.내야수인 라미레스도 30홈런, 44도루로 활약했지만, 저지와 롤리보다는 빛이 약합니다.WS MVP 야마모토는 NL 사이영상 후보에 올랐습니다.야마모토는 올해 정규시즌에서 30경기 선발 등판해 173⅔이닝을 던져 12승 8패, 평균자책점 2.49, 탈삼진 201개를 기록했습니다.MLB닷컴은 "일본에서 사와무라상을 세 번 수상한 야마모토가 MLB 사이영상 첫 수상에 도전한다"고 전했습니다.하지만 경쟁자가 만만치 않습니다.지난해 신인왕을 수상한 파이어볼러 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)는 올해 평균자책점 1.97을 찍었습니다.약팀에서도 10승(10패)을 채우고, 삼진 216개를 잡았습니다.13승 5패, 평균자책점 2.50, 212탈삼진을 올린 크리스토퍼 산체스(필라델피아)도 NL 사이영상 후보입니다.태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스)은 2년 연속 AL 사이영상 수상을 노립니다.개릿 크로셰(보스턴 레드삭스), 헌터 브라운(휴스턴 애스트로스)이 스쿠벌과 함께 AL 사이영상 최종 후보로 선정됐습니다.신인상 최종 후보는 NL 드레이크 볼드윈(애틀랜타 브레이브스), 케일럽 더빈(밀워키 브루어스), 케이트 호턴(시카고 컵스), AL 로만 앤서니(보스턴), 닉 커츠, 제이컵 윌슨(이상 애슬레틱스)입니다.NL 테리 프랭코나(신시내티 레즈), 팻 머피(밀워키), 롭 톰슨(필라델피아), AL 존 슈나이더(토론토 블루제이스), 스티븐 보트(클리블랜드 가디언스), 댄 윌슨(시애틀 매리너스)은 올해의 감독 최종 후보로 선정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)