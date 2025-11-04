이 대통령 "국방 외부 의존은 자존심 문제…자주국방 실현"

▲ 이재명 대통령이 4일 서울 여의도 국회 본회의장에서 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다.

이재명 대통령이 국방력을 획기적으로 강화하고 '자주국방'을 확실히 실현하겠다고 강조했습니다.오늘(4일), 국회에서 열린 내년도 예산안 시정연설에서 이 대통령은 "북한 연간 GDP(국내총생산)의 1.4배에 달하는 국방비를 사용하고, 전 세계 5위의 군사력을 갖춘 것으로 평가받는 대한민국이 국방을 외부에 의존한다는 것은 우리 국민의 자존심 문제"라고 지적했습니다.이 대통령은 "재래식 무기체계를 AI(인공지능) 시대에 걸맞은 최첨단 무기체계로 재편하고 스마트 강군으로 신속히 전환할 것"이라며 "국방력을 획기적으로 강화하고 우리의 염원인 자주국방을 확실히 실현하겠다"고 밝혔습니다.시정연설에서 이 대통령은 728조 원 규모의 내년도 예산안이 인공지능, AI 시대를 여는 예산이 될 거라고 소개했습니다.이 대통령은 "방위산업의 판도도 AI 기술이 바꾸고 있다"면서 "첨단기술을 보유한 스타트업 발굴과 R&D 투자로 방위산업을 AI 시대의 주력 제조업으로 육성하고, 방산 4대 강국의 발판을 마련하겠다"고 말했습니다.그러면서, "이를 위해 내년도 국방 예산을 올해보다 8.2% 증액된 약 66조 3,000억 원으로 편성했다"고 덧붙였습니다.또, AI·콘텐츠·방위산업 등 첨단전략산업 분야의 핵심 기술 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자를 역대 최대규모인 35조 3,000억 원으로, 19.3% 확대했다고도 소개했습니다.이재명 정부는 '임기 내 전시작전통제권 전환'을 추진하고 있습니다.이 대통령은 지난달 국군의 날 기념사에서 "전시작전통제권을 회복해 한·미 연합방위태세를 주도해 나가겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)