네팔 히말라야 산맥 고지대서 눈사태로 7명 사망…4명 실종

▲ 히말라야 에베레스트

네팔 히말라야 산맥의 고지대에서 발생한 눈사태로 외국인 등반객 5명을 포함해 7명이 숨지고 4명이 실종됐습니다.현지시간 3일 오전 9시쯤 네팔 중부 바그마티주 돌라카 지역에 있는 히말라야 산맥의 야룽리 봉 정상 부근에서 눈사태가 났습니다.이 사고로 외국인 등반객 5명과 네팔인 셰르파 2명이 숨지고 다른 네팔인 4명이 실종됐습니다.또 해발 4천900m 지점에 차려진 베이스캠프에서 네팔인 5명이 부상을 입었습니다.숨진 외국인 등반객들의 국적은 미국인 3명, 캐나다인 1명, 이탈리아인 1명이라고 스페인 EFE 통신은 보도했습니다.외국인 등반객 가운데 3명은 야룽리 봉뿐만 아니라 인근 돌마캉 봉 등반 허가도 받은 상태였습니다.사고는 이들과 네팔인 셰르파들이 돌마캉 봉 등반을 준비하던 중 발생했습니다.눈사태와 산사태가 종종 일어나는 히말라야 고지대에서는 최근 몇 년 동안 기후변화의 영향으로 날씨 변덕이 심해지면서 사고가 자주 발생하고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)