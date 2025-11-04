빅뱅 대성, '우리들의 발라드' 유쾌 에너지로 채운다…탑백귀 대표 출격

그룹 빅뱅의 대성이 '우리들의 발라드'에 탑백귀 대표로 출격한다.



4일 방송될 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 7회에서는 50년 가까운 발라드 역사 동안 사랑받은 발라드곡을 총망라해 보기 위해, 연령별 인구 비례 가중치를 적용한 5,000명 국민 조사 결과에 대중음악 전문가 자문까지 거친 한국인이 사랑한 발라드 TOP 100 차트가 베일을 벗는다.



이날 방송에서는 3라운드 듀엣 대전이 시작된다. 듀엣을 결성한 참가자들은 한국인이 사랑한 발라드 TOP 100에 해당하는 곡으로 맞붙게 되며, 듀엣 팀 정보를 모르는 탑백귀 대표단이 오직 각 팀이 선곡한 노래의 가수 이름만 보고 대진을 결정해 상상을 초월하는 팀들의 대격돌이 펼쳐진다.



또한 탑백귀 대표로 대성이 합류, 특유의 유쾌한 에너지로 추성훈과 대니 구의 빈자리를 채운다. 대성은 자신의 인생 발라드곡으로 정재형이 작곡한 '내 눈물 모아'를 꼽은 가운데 해당 곡은 차트에서 몇 위를 차지했을지 궁금증을 자극하고 있다.



한편, 이지훈과 강지연, 최은빈과 김윤이의 빅 매치가 3라운드의 스타트를 끊는다. '김광석 키즈' 이지훈과 강단 있는 목소리 강지연은 남녀 듀엣으로는 처음으로 신성우의 '서시'를 준비해 탑백귀들의 기대감을 높인다.



그런가 하면 지난 2라운드에서 눈에 띄는 성장으로 모두를 놀라게 한 김윤이와 시원한 가창력의 소유자이자 감동 끝판왕 최은빈이 뭉친 최강 듀엣의 활약에도 관심이 쏠린다. 두 사람은 들국화 '그것만이 내 세상'을 선택, 색다른 무대를 꾸민다. 무엇보다 차태현이 한 팀의 무대에 "100점이다"라며 최고의 무대로 꼽았다고 해 오디션 마니아에게 극찬을 받은 주인공은 누구일지 주목된다.



진한 감동, 신선한 충격을 선사할 듀엣 무대의 향연이 펼쳐질 3라운드는 4일 밤 9시 방송될 '우리들의 발라드'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)