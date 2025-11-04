3분기 전국 상업·업무용 빌딩 거래액 전분기 대비 15% 상승

이미지 확대하기

▲ 전국 상업·업무용 빌딩 매매량·매매액 추이

올해 3분기(7∼9월) 전국 상업·업무용 빌딩 시장의 거래액이 두 자릿수 증가율을 기록한 것으로 나타났습니다.4일 상업용 부동산 전문 프롭테크 기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 데이터를 분석한 결과에 따르면 3분기 상업·업무용 빌딩 매매액은 11조 9천809억 원으로, 2분기(10조 4천259억 원) 대비 14.9% 증가했습니다.3분기 월별 매매액은 7월 4조 654억 원에서 8월 2조 4천949억 원으로 줄었지만, 9월 5조 4천205억 원으로 늘었습니다.특히 9월 매매액(5조 4천205억 원)은 2022년 6월 5조 4천858억 원 이후 월 기준 최고치를 나타냈습니다.3분기 최고가 매매는 경기 성남시 분당구에 있는 오피스 빌딩 '판교 테크원타워'로, 지난 9월 1조 9천820억 원에 거래가 성사됐습니다.이어 서울 중구 '페럼타워'(6천451억 원·7월)'와 서울 강남구 '엔씨타워Ⅰ'(4천435억 원·7월), 서울 종로구 '현대그룹빌딩'(4천166억 원·9월), 경기 용인시 기흥구 '르노코리아 중앙연구소'(2천363억 원·8월) 등의 순이었습니다.반면 매매 건수는 2분기 3천 583건에서 3분기 3천 456건으로 외려 3.5% 감소한 것으로 집계됐습니다.부동산플래닛 정수민 대표는 "3분기 전국 상업업무용 빌딩 시장은 대형 오피스빌딩 거래가 이어지며 2개 분기 연속 거래액 증가세를 이어갔다"며 "안정적인 임차 구조와 입지 경쟁력을 갖춘 자산에는 자금이 꾸준히 유입되는 추세"라고 진단했습니다.아울러 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어는 국토부 데이터 분석 결과 서울의 상업·업무용 부동산 매매액이 8월 1조 211억 원에서 9월 2조 1천519억 원으로 2.1배로 급증했다고 밝혔습니다.알스퀘어는 "서울 상업·업무용 시장은 단기 등락을 넘어 중장기 안정세가 자리를 잡으며 거래 심리와 체력이 모두 회복 국면에 진입했다"면서 "향후 금리 환경 변화에 따라 회복세가 명확해질 것"이라고 진단했습니다.(사진=부동산플래닛·피알브릿지 제공, 연합뉴스)