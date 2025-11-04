야말, 역대 최연소 FIFPRO 베스트11 선정

▲ 라민 야말이 역대 최연소로 국제축구선수협회(FIFPRO) 베스트 11에 선정됐다

'리오넬 메시(인터 마이애미) 이후 최고의 재능'으로 불리는 '18세 초신성' 라민 야말(바르셀로나)이 역대 최연소로 국제축구선수협회(FIFPRO) 베스트 11에 선정됐습니다.FIFPRO는 오늘(4일) 홈페이지를 통해 '2025 월드 베스트 11'의 명단(남자 11명·여자 11명)을 발표했습니다.앞서 FIFPRO는 지난달 28일 68개국 2만 6천 명 이상 남녀 프로 선수들의 직접 투표로 결정한 최종후보 명단(남자 26명·여자 26명)을 공개하고 이날 최종 명단을 내놨습니다.남자 선수는 2024년 7월 15일부터 2025년 8월 3일까지의 활약을 기준(30경기 이상 출전)으로 삼았고, 여자 후보는 2024년 8월 11일부터 2025년 8월 3일까지 활약(20경기 이상 출전)을 기준으로 뽑혔습니다.'월드 베스트 11'은 투표에서 가장 많은 표를 받은 골키퍼 1명, 수비수 3명, 미드필더 3명, 공격수 3명이 먼저 선정되고, 이들 다음으로 많은 표를 받은 필드 플레이어가 나머지 한자리를 채웁니다.FIFPRO 베스트 11에서 가장 눈에 띄는 점은 야말이 '2025 발롱도르'에 빛나는 우스만 뎀벨레(파리 생제르맹), 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 함께 공격수 부문 3명에 포함된 겁니다.지난 7월 18세가 된 야말은 'FIFPRO 베스트 11' 역대 최연소 선수로 이름을 남겼습니다.기존 최연소 선수는 19세의 나이로 2018년 'FIFPRO 베스트 11'에 뽑혔던 음바페였습니다.야말은 지난 시즌 바르셀로나에서 공식전 55경기에 나서 18골을 터트리며 동료들로부터 실력을 인정받아 '역대 최연소' FIFPRO 베스트 11에 뽑히는 기쁨을 맛봤습니다.더불어 2024-2025 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), 리그 1, 프랑스컵, UEFA 슈퍼컵을 휩쓸며 4관왕을 차지한 파리 생제르맹(PSG) 소속 선수들이 무려 5명이나 포함된 것도 주목할 만합니다.PSG 영광의 주인공은 골키퍼 잔루이지 돈나룸마, 수비수 아슈라프 하키미와 누누 멘데스, 미드필더 비티냐, 공격수 뎀벨레입니다.돈나룸마는 지난 시즌 PSG에서 뛰었다가 지난 9월 맨체스터 시티(잉글랜드)로 이적했습니다.최종 후보에 이름을 올렸던 메시와 크리스티아누 호날두(알나스르)를 비롯해 지난 시즌 공식전 52경기에서 34골을 뽑아낸 무함마드 살라흐(리버풀), 공식전 57경기에서 34골을 작성한 하피냐(바르셀로나)도 동료의 선택을 받지 못해 아쉬움을 남겼습니다.◇2025 FIFPRO 베스트 11 명단(남자) ▲GK= 잔루이지 돈나룸마(PSG·맨체스터 시티) ▲DF= 버질 판데이크(리버풀), 아슈라프 하키미, 누누 멘데스(이상 PSG) ▲MF= 주드 벨링엄(레알 마드리드), 비티냐(PSG), 콜 파머(첼시), 페드리(바르셀로나) ▲FW= 우스만 뎀벨레(PSG), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)(사진=AP, FIFPRO 홈페이지 캡처, 연합뉴스)