역대급 '불장'에 주식거래 활동계좌수 국민 1명당 2개꼴로

▲ 4,200선 돌파한 코스피

국내 증시가 연일 '불장'을 이어가자 주식거래 활동계좌 수도 많이 늘어난 것으로 나타났습니다.4일 금융투자협회에 따르면 지난달 31일 기준 주식거래 활동계좌 수는 9천533만 3천114개로 집계됐습니다.지난해 연말 8천656만 8천337개와 비교하면 올해 들어서만 876만 4천777개가 늘어난 겁니다.지난 5월 12일 9천만 개를 돌파한 이후 5개월여 만에 9천500만 개도 넘어섰습니다.주식거래 활동계좌는 예탁 자산이 10만 원 이상이면서 최근 6개월간 한 차례 이상 거래가 이뤄진 위탁매매 계좌 및 증권저축 계좌를 말합니다.한국 인구가 약 5천 만 명인 점을 고려하면 국민 1명당 주식거래 계좌를 대략 2개 정도 보유한 셈입니다.이는 올해 들어 코스피가 사상 최고치 기록을 연거푸 경신하며 '5,000 시대'에 대한 기대감이 커지자 주식 계좌 수도 늘어난 것으로 풀이됩니다.코스피는 지난달 27일 사상 처음으로 4,000선을 돌파한 이후 이달 3일에는 종가 기준 4,200선마저 넘어서며 가파르게 오르고 있습니다.증권가는 코스피가 단기에 급등한 만큼 조정이 있을 수도 있지만, 상승 추세는 지속할 것으로 내다봤습니다.신한투자증권 리서치본부는 최근 발간한 보고서에서 "3분기 실적 시즌, 예상을 상회하는 호실적이 이어지고 있다"며 "S&P 500 기업 80% 이상이 서프라이즈(깜짝 실적)를 달성했고, 한국과 중국의 온기까지 확인된다"고 전했습니다.특히 "AI(인공지능) 업황은 초과 수요와 공급 부족이 전방 산업으로 확산하고 있고, 연이은 금리 인하까지 단행됐다"고 짚었습니다.그러면서 "밸류에이션(평가 가치) 부담과 차익매물 압력에서 단기 조정의 위험은 있지만, 추세 상승에 기반한 전략을 고수해야 한다"며 "성장주와 IT 쏠림 구도가 깨질 이유를 찾기 어려워 실적 시즌 두각을 보이는 대형 성장주에 주목한다"고 말했습니다.이경민 대신증권 연구원도 "미국 금리 인하 사이클 재개, 글로벌 정책 믹스(Mix, 조합) 모멘텀 강화 국면에 진입했다"며 "유동성 환경은 더욱 강해질 것이고 시차를 두고 경기 회복 기대도 유입될 수 있다"고 예상했습니다.그러면서 연말까지 코스피 목표 전망치를 기존 4,100에서 4,250으로 올렸습니다.