"반도체 공급망 안정 중요"…한미일 등 6대 생산국 합동회의

한국, 미국, 대만 등 세계 6대 반도체 생산국 정부·기업 주요 관계자들이 부산에 모여 반도체 산업 관련 현안을 논의하고 협력을 모색합니다.산업통상부는 4∼6일 부산에서 '세계 반도체 생산국 민관합동회의'(GAMS)를 진행한다고 4일 밝혔습니다.이 회의는 한국, 미국, 일본, 유럽연합(EU) 등 4개국이 지난 1999년 출범시킨 회의체로, 2000년 대만, 2006년 중국이 준회원국으로 가입하면서 6개국 회의체로 성장했습니다.한국이 의장국을 맡은 올해 회의에는 각국의 반도체 산업 정책 담당자(국장급)를 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, TI, 온세미, TSMC 등 기업과 각국 반도체협회 관계자 등 100여 명이 참석했습니다.회의에서는 반도체 업계가 그간의 활동 결과와 건의 사항을 정부에 보고하며 이를 놓고 정부 담당자 간 협의가 진행됩니다.올해 업계는 반도체 정책 동향 공유, 환경 규제, 반도체 관련 수출 품목 분류(HS 코드) 개정, 지식재산권 보호 등을 주요 의제로 제시했습니다.회의 기간 6개국 간 양자 면담도 진행됩니다.이를 통해 각국이 주요 현안별 입장을 교환하며 깊이 있는 논의를 진행할 전망입니다.의장을 맡은 최우혁 산업부 첨단산업정책관은 기조연설에서 "AI 산업의 빠른 발전으로 글로벌 반도체 수요가 급격히 증가하고 있어 반도체 공급망 안정화가 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "의장국으로서 주요국 간 긴밀히 협력을 도출하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)