시민단체, '마약 외압 의혹 수사' 백해룡 직권남용 등 혐의 고발

▲ 세관 마약수사 외압 의혹 관련해 합동수사팀에 파견된 백해룡 경정이 27일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

'세관 마약수사 외압 의혹' 수사팀을 이끄는 백해룡 경정이 시민단체로부터 고발당했습니다.시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 백 경정을 직권남용, 국회증언감정법 위반, 명예훼손, 업무방해 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.서민위는 고발장에서 "(언론 보도 등에 따르면) 서울동부지검 합동수사단은 '검찰이 수사를 일부러 덮었다고 보기는 어렵다'는 의견"이라고 언급하면서 "피고발인(백 경정)의 허위사실 유포 코스프레는 정치 및 사회적 혼란을 가속시키고 검찰, 경찰, 관세청 등의 명예뿐만 아니라 신뢰마저 훼손한다"고 주장했습니다.세관 마약수사 외압 의혹은 2023년 세관 공무원의 필로폰 밀수 연루 의혹 사건과 관련해 대통령실과 경찰·관세청 간부들이 경찰 수사를 막으려고 외압을 행사했다는 내용입니다.당시 검찰이 경찰 수사를 방해했다는 의혹도 제기됐습니다.이 사건은 당시 영등포경찰서 형사과장이던 백 경정이 지난해 7월 국회에서 처음 제기했고 이재명 정부 출범 후 합동수사팀이 꾸려졌습니다.(사진=연합뉴스)