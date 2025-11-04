뉴스

[자막뉴스] 한국 좋아서 여행 왔을 텐데…일본인 모녀 삼킨 '소주 3병'

SBS 뉴스
작성 2025.11.04
지난 2일 10시쯤 서울 동대문역 인근 사거리, 신호등에 파란불이 들어오자 행인들이 차례로 횡단보도를 건넙니다.

그런데 갑자기 흰색 승용차 1대가 횡단보도로 내달리더니, 행인들을 향해 돌진합니다.

만취한 30대 남성 A 씨가 몰던 차량이 행인 2명을 들이받은 겁니다.

피해자들은 일본인 관광객 모녀로, 보행 신호에 횡단보도를 건너다 변을 당했습니다.

2박 3일 일정으로 오사카에서 한국을 찾은 모녀는 여행 첫날 동대문에서 쇼핑을 마친 뒤 낙산 성곽길을 보러 가던 길이었습니다.

요양보호사인 50대 어머니는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌고, 30대 딸도 중상을 입어 치료를 받고 있습니다.

[목격자 : 경찰차가 엄청 있다고 저희도 이제 서로. 원래는 평소에 그렇게 안 오고, 와봤자 그냥 순찰차 몇 대만 오는데.]

당시 운전자 A 씨는 혈중알코올농도가 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었던 걸로 확인됐습니다.

A 씨는 식당에서 소주 3병을 마신 뒤 1km가량 운전을 하다가 사고를 냈고, 동승자는 없었던 걸로 조사됐습니다.

A 씨는 경찰 조사가 이뤄진 오후까지도 술에 취해 있었는데, 음주 등 범행 사실을 모두 시인한 걸로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨에 대해 음주운전 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정이며 피해자 가족이 입국하는 대로 장례 절차 등을 지원할 방침이라고 밝혔습니다.
