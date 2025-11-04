'폭풍 성장' 멈췄나…챗GPT 신규 사용자 급감

▲ 챗GPT 앱

오픈AI의 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 국내 월간 신규 설치 건수가 8개월 만에 100만 건 밑으로 떨어졌습니다.4일 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면, 챗GPT의 지난 10월의 신규 설치는 94만 3천153건으로 집계됐습니다.이는 전달인 지난 9월 134만 8천320건과 비교해 3분의 2 수준으로 하락한 수치입니다.챗GPT 신규 설치가 100만 건을 하회한 것은 지난 2월 이후 8개월 만입니다.챗GPT 국내 신규 설치는 모바일인덱스 기준 지난 3월 143만 6천242건으로 처음 100만 건을 넘어선 뒤, 4월 466만 8천381건으로 정점을 찍고 이후 꾸준히 100만 건 넘는 신규 설치를 이어왔습니다.ICT(정보통신기술) 업계 안팎에서는 급격하게 시장에서 덩치를 키운 챗GPT 국내 이용자가 사실상 포화 상태에 진입한 것 아니냐는 분석이 나옵니다.다만 챗GPT 월간 활성 이용자(MAU)는 완만한 상승세를 이어갔습니다.지난달 챗GPT MAU는 1천304만 8천25명으로, 모바일인덱스 기준 처음으로 1천300명을 넘어섰습니다.지난 3월 500만 명 선에 불과하던 챗GPT MAU는 한 달 만인 4월 1천만 명을 훌쩍 넘어선 이후 완만한 증가세를 지속하고 있습니다.이번 달 말로 서비스 3주년을 맞는 챗GPT는 2022년 11월 첫 출시 이후 전 세계를 급격한 AI 혁명으로 이끌었다는 평을 받습니다.글로벌 월간 활성 사용자(MAU)는 10억 명에 달하는 것으로 추산됩니다.오픈AI 창업자인 샘 올트먼에 따르면 챗GPT의 글로벌 주간 활성 사용자(WAU)는 8억 명에 이릅니다.앞서 챗GPT 개발사 오픈AI는 비영리 재단의 통제 아래 공익법인으로 전환하는 내용의 기업구조 개편 방안을 확정, 초대형 기업공개(IPO)의 초석을 다졌습니다.로이터 통신에 따르면 오픈AI는 현재 2027년을 목표로 최대 1조달러(약 1천400조원) 규모의 IPO 사전 정지 작업을 진행 중이며, 초기 투자자인 마이크로소프트(MS)와 관련 합의도 마무리 지었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)